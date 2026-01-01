انشر MySpeed بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع لاختبار سرعة الإنترنت ذاتي الاستضافة يقوم بإجراء اختبارات آلية ويعرض سجل اتصالك بمرور الوقت.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MySpeed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MySpeed
MySpeed هي أداة خفيفة الوزن لمراقبة اختبار سرعة الإنترنت ذاتية الاستضافة تتتبع أداء اتصالك بالإنترنت باستمرار. تقوم بإجراء اختبارات سرعة تلقائية بجدول زمني قابل للتكوين باستخدام Ookla أو LibreSpeed أو Cloudflare، ثم تخزن النتائج محليًا في قاعدة بيانات SQLite حتى تتمكن من تحليل الاتجاهات على مدار الأيام والأسابيع والأشهر.
بالإضافة إلى القياسات الأولية، يوفر MySpeed رسومًا بيانية تفاعلية، وسياسة قابلة للتكوين للاحتفاظ بالبيانات، وإشعارات فحص الحالة عبر البريد الإلكتروني أو Signal أو WhatsApp أو Telegram، ومقاييس Prometheus اختيارية للتكامل مع مكدسات المراقبة الحالية. تبقى جميع البيانات على الخادم الخاص بك — لا توجد تحليلات من طرف ثالث، ولا اعتماد على السحابة، ولا رسوم لكل اختبار.
الميزات الرئيسية لـ MySpeed
اختبارات السرعة الآلية
جدولة الاختبارات المتكررة باستخدام تعبيرات cron بحيث تتم مراقبة جودة اتصالك باستمرار دون تدخل يدوي.
مقدمو اختبارات متعددون
اختر بين Ookla و LibreSpeed و Cloudflare كواجهة خلفية لاختبار السرعة لديك للحصول على نتائج دقيقة وقابلة للمقارنة من المزود الذي تثق به.
الرسوم البيانية التاريخية
تصور اتجاهات التنزيل والتحميل واختبار الاتصال (البينغ) على مدى نطاقات زمنية قابلة للتكوين لتحديد أنماط التدهور ومحاسبة مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.
إشعارات صحية
تلقي التنبيهات عبر البريد الإلكتروني، سيجنال، واتساب، أو تيليجرام عندما ينخفض اتصالك دون العتبات المحددة.
مقاييس Prometheus
تصدير نتائج اختبار السرعة كمقاييس بروميثيوس للاندماج مع لوحات معلومات جرافانا جنبًا إلى جنب مع مراقبة البنية التحتية الأخرى الخاصة بك.
لماذا تشغّل MySpeed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."