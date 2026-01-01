Ghost هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بالكامل وبلا واجهة أمامية، مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الناشرين المحترفين. على عكس أنظمة إدارة المحتوى العامة، كل ميزة — من المحرر إلى الرسائل الإخبارية الأصلية عبر البريد الإلكتروني وإدارة العضويات — مصممة خصيصًا للكتاب والمبدعين عبر الإنترنت.

استضافة Ghost ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تمتلك قائمة المشتركين لديك، وتتحكم في محتواك، وتتجنب رسوم العضوية الفردية والتقييد بمنصة معينة. مع تضمين قاعدة بيانات MySQL، تبقى منشوراتك وأعضاؤك وإعداداتك محفوظة بشكل موثوق دون الاعتماد على أي خدمة خارجية.