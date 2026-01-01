نشر Ghost بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة نشر مفتوحة المصدر للمدونين المحترفين والرسائل الإخبارية والعضويات المدفوعة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Ghost
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Ghost
Ghost هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بالكامل وبلا واجهة أمامية، مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الناشرين المحترفين. على عكس أنظمة إدارة المحتوى العامة، كل ميزة — من المحرر إلى الرسائل الإخبارية الأصلية عبر البريد الإلكتروني وإدارة العضويات — مصممة خصيصًا للكتاب والمبدعين عبر الإنترنت.
استضافة Ghost ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تمتلك قائمة المشتركين لديك، وتتحكم في محتواك، وتتجنب رسوم العضوية الفردية والتقييد بمنصة معينة. مع تضمين قاعدة بيانات MySQL، تبقى منشوراتك وأعضاؤك وإعداداتك محفوظة بشكل موثوق دون الاعتماد على أي خدمة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Ghost
عضويات مدمجة
أنشئ مستويات عضوية مجانية أو مدفوعة مع تكامل Stripe الأصلي — لا توجد إضافات أو خدمات إضافية مطلوبة.
رسائل إخبارية أصلية
أرسل رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني مباشرة إلى المشتركين من داخل Ghost دون الحاجة إلى ربط منصة بريد إلكتروني منفصلة.
محرر حديث
محرر قائم على الكتل مع تضمينات الوسائط الغنية ومعارض الصور وحقن الأكواد، مصمم لنشر المحتوى الطويل.
نظام إدارة المحتوى بدون واجهة عرض API
تتيح لك واجهات برمجة تطبيقات المحتوى والإدارة تسليم المحتوى إلى أي إطار عمل للواجهة الأمامية مع الإبقاء على Ghost كواجهة خلفية.
SEO والجدولة
تحسين محركات البحث (SEO) المدمج، وخرائط المواقع التلقائية، وجدولة المحتوى تحافظ على أداء منشوراتك وتنظيمها.
لماذا تشغّل Ghost على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."