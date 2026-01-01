انشر SyncLounge بتثبيت بنقرة واحدة.
حفلات مشاهدة Plex — استضف ليالي أفلام وبرامج تلفزيونية متزامنة مع الأصدقاء والعائلة عبر خوادم Plex متعددة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SyncLounge
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SyncLounge
SyncLounge هو منسق "حفلة مشاهدة" مستضاف ذاتيًا لخادم وسائط Plex. يقوم بمزامنة التشغيل عبر عدة عملاء Plex في الوقت الفعلي — عندما يوقف مشاهد واحد التشغيل مؤقتًا، يتوقف الجميع؛ عندما يقدم أحدهم، يلحق الجميع بالركب. يقوم كل مشاهد بالبث من خادم Plex الخاص به، لذلك لا يتعين على المضيف مشاركة مكتبته أو القلق بشأن النطاق الترددي — SyncLounge يحافظ فقط على مزامنة ساعات التشغيل ويوفر غرفة دردشة للمجموعة.
استضافة SyncLounge ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي حفلات المشاهدة تحت سيطرتك، حيث يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول عبر حسابات Plex الحالية الخاصة بهم والاتصال بخوادم Plex الخاصة بهم. يدعم خيار القائمة البيضاء تقييد وصول مثيلك إلى الأصدقاء أو العائلة أو مستخدمي خادم Plex معين.
الميزات الرئيسية لـ SyncLounge
مزامنة التشغيل في الوقت الحقيقي
تتزامن إجراءات التشغيل والإيقاف المؤقت والبحث والتحكم في مستوى الصوت بين كل مشارك في غضون أجزاء من الثانية، بحيث تظل الغرفة بأكملها متناغمة.
دردشة جماعية مدمجة
تتضمن كل غرفة شريطًا جانبيًا للدردشة مدمجًا حتى يتمكن المشاهدون من التفاعل والمناقشة دون مغادرة المشغل.
دعم الخوادم المتعددة
يقوم كل مشاهد بالبث من خادم Plex الخاص به، لذلك لا يحتاج المضيف إلى مشاركة الوصول إلى المكتبة أو استهلاك نطاق ترددي للتحميل.
Plex تسجيل الدخول الموحد
يقوم المستخدمون بالمصادقة باستخدام حسابات Plex الحالية الخاصة بهم — لا يوجد تسجيل منفصل، ولا توجد كلمة مرور إضافية لتذكرها.
قائمة بيضاء اختيارية للوصول
يقيد متغير AUTH_LIST الوصول إلى أسماء مستخدمي Plex محددة، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو معرفات جهاز الخادم لعمليات النشر الخاصة.
لماذا تشغّل SyncLounge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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