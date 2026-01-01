SyncLounge هو منسق "حفلة مشاهدة" مستضاف ذاتيًا لخادم وسائط Plex. يقوم بمزامنة التشغيل عبر عدة عملاء Plex في الوقت الفعلي — عندما يوقف مشاهد واحد التشغيل مؤقتًا، يتوقف الجميع؛ عندما يقدم أحدهم، يلحق الجميع بالركب. يقوم كل مشاهد بالبث من خادم Plex الخاص به، لذلك لا يتعين على المضيف مشاركة مكتبته أو القلق بشأن النطاق الترددي — SyncLounge يحافظ فقط على مزامنة ساعات التشغيل ويوفر غرفة دردشة للمجموعة.

استضافة SyncLounge ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تبقي حفلات المشاهدة تحت سيطرتك، حيث يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول عبر حسابات Plex الحالية الخاصة بهم والاتصال بخوادم Plex الخاصة بهم. يدعم خيار القائمة البيضاء تقييد وصول مثيلك إلى الأصدقاء أو العائلة أو مستخدمي خادم Plex معين.