Apache Tika هو إطار عمل لاكتشاف المحتوى وتحليله يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة لاستخراج النصوص والبيانات الوصفية والبنية من أكثر من ألف تنسيق ملف، بما في ذلك PDF، وMicrosoft Office، وOpenDocument، وEPUB، والصور، والصوت، والفيديو، وملفات الأرشيف. بدلاً من دمج عشرات مكتبات التحليل لكل تنسيق، ترسل التطبيقات بايتات خام إلى خادم Tika وتتلقى مخرجات موحدة.

الاستضافة الذاتية لخادم Tika على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على محتويات المستندات على بنية تحتية تتحكم فيها — وهو أمر مهم للعقود السرية والسجلات الداخلية والبيانات المنظمة — مع إزالة الرسوم لكل مستند وحدود المعدل التي تفرضها واجهات برمجة تطبيقات الاستخراج المستضافة. تأتي الصورة الكاملة مزودة بـ Tesseract OCR وGDAL لذلك يمكن البحث في ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا فورًا.