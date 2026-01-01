انشر Apache Tika بنقرة واحدة.
أداة تحليل محتوى مفتوحة المصدر تكتشف وتستخرج البيانات الوصفية والنصوص من أكثر من ألف نوع من الملفات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Apache Tika
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Apache Tika
Apache Tika هو إطار عمل لاكتشاف المحتوى وتحليله يوفر واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة لاستخراج النصوص والبيانات الوصفية والبنية من أكثر من ألف تنسيق ملف، بما في ذلك PDF، وMicrosoft Office، وOpenDocument، وEPUB، والصور، والصوت، والفيديو، وملفات الأرشيف. بدلاً من دمج عشرات مكتبات التحليل لكل تنسيق، ترسل التطبيقات بايتات خام إلى خادم Tika وتتلقى مخرجات موحدة.
الاستضافة الذاتية لخادم Tika على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على محتويات المستندات على بنية تحتية تتحكم فيها — وهو أمر مهم للعقود السرية والسجلات الداخلية والبيانات المنظمة — مع إزالة الرسوم لكل مستند وحدود المعدل التي تفرضها واجهات برمجة تطبيقات الاستخراج المستضافة. تأتي الصورة الكاملة مزودة بـ Tesseract OCR وGDAL لذلك يمكن البحث في ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا فورًا.
الميزات الرئيسية لـ Apache Tika
أكثر من ألف تنسيق
تحليل ملفات PDF و Office و OpenDocument و EPUB و HTML و RTF و MBOX والصور والصوتيات ومقاطع الفيديو وعشرات من تنسيقات الأرشيف من خلال واجهة REST واحدة متسقة.
OCR مدمجة
تتضمن الصورة الكاملة Tesseract مع حزم اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية، مما يجعل ملفات PDF والصور الممسوحة ضوئيًا تنتج نصًا قابلاً للبحث دون الحاجة إلى خدمات إضافية.
خادم REST API
تتيح نقاط النهاية لاستخراج النص، والبيانات الوصفية، واكتشاف اللغة، وتحديد نوع MIME لأي نظام خلفي دمج معالجة المستندات باستخدام طلب HTTP POST بسيط.
اكتشاف اللغة
تحديد لغة أي نص مستخرج تلقائيًا، مما يتيح فهرسة البحث اللاحقة والترجمة وخطوط أنابيب التوجيه دون الحاجة إلى تجميع مكتبات إضافية.
خط الأنابيب جاهز
يعمل كمرحلة استخراج لمنصات البحث، واستيعاب RAG، وسير عمل الاكتشاف الإلكتروني، وأنظمة الحفظ الرقمي التي تحتاج إلى نص موحد من المستندات غير المتجانسة.
لماذا تشغّل Apache Tika على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."