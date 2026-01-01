انشر Diun بنقرة واحدة.
أداة خفيفة الوزن تراقب صور Docker بحثًا عن التحديثات وترسل إشعارات إلى قناتك المفضلة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Diun
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Diun
Diun (مُنبّه تحديث صور Docker) هو أداة CLI خفيفة الوزن تراقب صور Docker الخاصة بك وتنبّهك لحظة نشر إصدار جديد في السجل. وهي تدعم Docker Hub، وGitHub Container Registry، وGitLab، وQuay، والسجلات الخاصة، وتتحقق وفق جدول زمني cron قابل للتكوين مع تذبذب لتوزيع الحمل.
استضافة Diun ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أنها تعمل باستمرار جنبًا إلى جنب مع حاوياتك، مع وصول كامل إلى مقبس Docker لاكتشاف الحاويات تلقائيًا. أنت تتحكم في توجيه الإشعارات — Slack، Discord، البريد الإلكتروني، webhooks، والمزيد — دون إرسال بيانات تعريف الصورة إلى خدمات المراقبة التابعة لجهات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Diun
مراقبة الصور تلقائيًا
يكتشف ويراقب جميع الحاويات قيد التشغيل افتراضيًا، بحيث يتم تتبع عمليات النشر الجديدة دون أي تهيئة يدوية.
إشعارات مرنة
يدعم Slack و Discord والبريد الإلكتروني و webhooks والقنوات الأخرى بحيث تصل تنبيهات التحديث إلى فريقك أينما يعملون.
الجدولة المستندة إلى Cron
يتم تشغيل الفحوصات وفق جدول زمني قابل للتكوين مع تذبذب اختياري لتجنب الضغط الشديد على السجلات خلال ساعات الذروة.
دعم السجلات المتعددة
يعمل مع Docker Hub و GitHub و GitLab و Quay والسجلات الخاصة، مما يغطي مشهد صور الحاوية بالكامل.
لماذا تشغّل Diun على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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