Diun (مُنبّه تحديث صور Docker) هو أداة CLI خفيفة الوزن تراقب صور Docker الخاصة بك وتنبّهك لحظة نشر إصدار جديد في السجل. وهي تدعم Docker Hub، وGitHub Container Registry، وGitLab، وQuay، والسجلات الخاصة، وتتحقق وفق جدول زمني cron قابل للتكوين مع تذبذب لتوزيع الحمل.

استضافة Diun ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أنها تعمل باستمرار جنبًا إلى جنب مع حاوياتك، مع وصول كامل إلى مقبس Docker لاكتشاف الحاويات تلقائيًا. أنت تتحكم في توجيه الإشعارات — Slack، Discord، البريد الإلكتروني، webhooks، والمزيد — دون إرسال بيانات تعريف الصورة إلى خدمات المراقبة التابعة لجهات خارجية.