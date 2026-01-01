pretix هي منصة تذاكر مفتوحة المصدر وغنية بالميزات، مصممة خصيصًا لمنظمي الفعاليات الذين يرغبون في بيع التذاكر دون دفع رسوم لكل تذكرة لخدمات تجارية مثل Eventbrite أو Ticketmaster. تم بناؤها وصيانتها بواسطة pretix GmbH في ألمانيا، وهي تدعم آلاف الفعاليات حول العالم — من ورش العمل الصغيرة إلى المؤتمرات والمهرجانات الكبرى — ومصممة للتعامل مع لحظات البيع ذات الازدحام الشديد دون أن تتعطل.

استضافة pretix ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بيانات الحضور وتكوين الدفع والإيرادات تحت سيطرتك الكاملة. بدلاً من التنازل عن نسبة مئوية من كل تذكرة لبوابة دفع خارجية، تدفع رسوم استضافة ثابتة — وتبقى متوافقًا تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عن طريق الاحتفاظ بالبيانات الشخصية داخل البنية التحتية التي تديرها.