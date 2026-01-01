انشر بريتكس بنقرة واحدة.
منصة مبيعات تذاكر مفتوحة المصدر للمؤتمرات والمهرجانات وورش العمل وأي حدث بتذكرة مادية أو رقمية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ pretix
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام pretix
pretix هي منصة تذاكر مفتوحة المصدر وغنية بالميزات، مصممة خصيصًا لمنظمي الفعاليات الذين يرغبون في بيع التذاكر دون دفع رسوم لكل تذكرة لخدمات تجارية مثل Eventbrite أو Ticketmaster. تم بناؤها وصيانتها بواسطة pretix GmbH في ألمانيا، وهي تدعم آلاف الفعاليات حول العالم — من ورش العمل الصغيرة إلى المؤتمرات والمهرجانات الكبرى — ومصممة للتعامل مع لحظات البيع ذات الازدحام الشديد دون أن تتعطل.
استضافة pretix ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بيانات الحضور وتكوين الدفع والإيرادات تحت سيطرتك الكاملة. بدلاً من التنازل عن نسبة مئوية من كل تذكرة لبوابة دفع خارجية، تدفع رسوم استضافة ثابتة — وتبقى متوافقًا تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عن طريق الاحتفاظ بالبيانات الشخصية داخل البنية التحتية التي تديرها.
الميزات الرئيسية لـ pretix
مبيعات تذاكر مرنة
بيع التذاكر المدفوعة والمجانية والقائمة على التبرعات، مع حصص وقسائم واختيار المقاعد وتوفر يعتمد على الوقت، عبر فعاليات متعددة من متجر واحد.
مدفوعات مدمجة
تكاملات أصلية مع Stripe، PayPal، SEPA، التحويل المصرفي، والعديد من البوابات الأخرى — لا يتطلب سوق إضافات تابع لجهة خارجية.
خطط الجلوس
اختيار المقاعد التفاعلي البصري مع فئات، وتمايز الأسعار، ومقاعد سهلة الوصول للمسارح والقاعات والملاعب.
تسجيل الوصول في الموقع
تتحقق تطبيقات الماسح الضوئي المصاحبة للهاتف المحمول وسطح المكتب من التذاكر المشفرة برموز QR عند الباب، بما في ذلك وضع عدم الاتصال للمواقع ذات الاتصال الضعيف.
متاجر متعددة اللغات
أطلق متاجر تذاكر محلية بأكثر من 30 لغة مع رسائل بريد إلكتروني مترجمة، وتصاميم تذاكر، وسير عمل الدفع جاهزة للاستخدام.
REST API & Webhooks
ادمج pretix مع CRMs، وأنظمة المحاسبة، وطباعة الشارات من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة وخطافات الويب (webhooks) القائمة على الأحداث.
لماذا تشغّل pretix على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
AureusERP
منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية، والموارد البشرية، والمخزون، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)