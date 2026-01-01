انشر Black Candy بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى ذاتي الاستضافة مع مشغل ويب نظيف وتطبيقات جوال رسمية لمجموعتك الموسيقية الشخصية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Black Candy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Black Candy
Black Candy هو خادم بث موسيقى مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يحول مجموعتك الصوتية الشخصية إلى خدمة بث خاصة يمكنك الوصول إليها من أي متصفح أو تطبيقاته الرسمية للهاتف المحمول. يقوم بمسح مكتبتك، ويقرأ البيانات الوصفية وغلاف الألبوم، ويعرض كل شيء من خلال مشغل ويب نظيف ومتجاوب مع قوائم التشغيل والبحث وحسابات متعددة المستخدمين.
على عكس منصات البث التجارية، يحتفظ Black Candy بكل مقطع وقائمة تشغيل وعادة استماع على بنية تحتية تملكها. لا توجد رسوم اشتراك، ولا كتالوج يتغير دون سابق إنذار، ولا ضغط لملفاتك عالية الجودة — فقط موسيقاك الخاصة، يتم بثها بجودة كاملة من VPS الخاص بك إلى كل جهاز تستخدمه.
الميزات الرئيسية لـ Black Candy
بث موسيقى شخصي
يمكنك بث مجموعتك الخاصة من أي متصفح أو من تطبيقات الهاتف المحمول الرسمية، مع غلاف الألبوم الكامل والبيانات الوصفية والبحث.
حسابات متعددة المستخدمين
امنح كل مستمع تسجيل الدخول الخاص به، وقوائم التشغيل، وسجل الاستماع، مع مشاركة مكتبة واحدة على خادم واحد.
تحويل الترميز الفوري
يحول الصوت تلقائيًا إلى معدل بت قابل للتدفق بحيث يظل التشغيل سلسًا على الاتصالات البطيئة أو المحمولة دون المساس بالملفات الأصلية.
قوائم التشغيل والبحث
أنشئ قوائم تشغيل يدوية أو ذكية واعثر على أي فنان أو ألبوم أو مقطوعة موسيقية على الفور باستخدام بحث نصي كامل وسريع.
الملكية الكاملة للبيانات
موسيقاك، وقوائم تشغيلك، وبيانات الاستماع الخاصة بك تبقى على VPS الخاص بك — بلا اشتراكات، بلا تتبع، وبلا كتالوج يختفي.
لماذا تشغّل Black Candy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
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