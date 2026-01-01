Chevereto هي منصة استضافة صور وفيديو ناضجة ومستضافة ذاتيًا، موثوق بها من قبل المجتمعات منذ عام 2007. توفر كل ما يلزم لتشغيل موقع لمشاركة الوسائط بكامل الميزات — تسجيل المستخدمين، ملفات التعريف، المصادقة الثنائية، تنظيم متقدم للوسائط عبر الفئات والعلامات والألبومات، بالإضافة إلى عناصر تحكم دقيقة للخصوصية لكل عملية تحميل للمحتوى العام أو الخاص أو المحمي بكلمة مرور.

تشغيل Chevereto على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل عملية تحميل وحساب مستخدم وتدفق إيرادات تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل صورة أو قيود على المحتوى. تجمع هذه القوالب Chevereto مع MariaDB لبيانات تعريف المحتوى و Redis لتخزين الجلسات وذاكرة التخزين المؤقت بسرعة، بينما يتعامل Traefik مع توجيه HTTPS تلقائيًا لتكون المنصة جاهزة لقبول أول عملية تحميل في دقائق.