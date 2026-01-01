انشر Chevereto بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة استضافة ذاتية لمشاركة الصور والفيديوهات لبناء مجتمع وسائط خاص بك على غرار Imgur أو Flickr.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Chevereto
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Chevereto
Chevereto هي منصة استضافة صور وفيديو ناضجة ومستضافة ذاتيًا، موثوق بها من قبل المجتمعات منذ عام 2007. توفر كل ما يلزم لتشغيل موقع لمشاركة الوسائط بكامل الميزات — تسجيل المستخدمين، ملفات التعريف، المصادقة الثنائية، تنظيم متقدم للوسائط عبر الفئات والعلامات والألبومات، بالإضافة إلى عناصر تحكم دقيقة للخصوصية لكل عملية تحميل للمحتوى العام أو الخاص أو المحمي بكلمة مرور.
تشغيل Chevereto على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي كل عملية تحميل وحساب مستخدم وتدفق إيرادات تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل صورة أو قيود على المحتوى. تجمع هذه القوالب Chevereto مع MariaDB لبيانات تعريف المحتوى و Redis لتخزين الجلسات وذاكرة التخزين المؤقت بسرعة، بينما يتعامل Traefik مع توجيه HTTPS تلقائيًا لتكون المنصة جاهزة لقبول أول عملية تحميل في دقائق.
الميزات الرئيسية لـ Chevereto
مشاركة الصور والفيديو
استضف الصور ومقاطع الفيديو مع صور مصغرة، ومشغلات مدمجة، وروابط مباشرة جاهزة للمشاركة على أي منصة.
الألبومات والوسوم
نظم المحتوى في ألبومات وصنف التحميلات باستخدام الوسوم حتى يتمكن الزوار من تصفح والبحث في مكتبة وسائط متنامية.
حسابات المستخدمين والأدوار
يحصل المستخدمون المسجلون على ملفات تعريف، ومصادقة ثنائية، وأذونات قائمة على الأدوار تدار من خلال لوحة الإدارة.
ضوابط الخصوصية
تتيح إعدادات الخصوصية قبل التحميل للمالكين وضع علامة على المحتوى كعام أو خاص أو محمي بكلمة مرور ليناسب أي سيناريو مشاركة.
واجهة متعددة اللغات
أطلق مجتمعًا بأي من أكثر من 30 لغة مدعومة دون الحاجة إلى تثبيت حزم أو سمات إضافية.
لماذا تشغّل Chevereto على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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