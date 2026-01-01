Open WebUI هو واجهة ويب شاملة ومستضافة ذاتيًا للنماذج اللغوية الكبيرة، تعمل مع Ollama وOpenAI وأي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI. مع أكثر من 140,000 نجمة على GitHub، أصبح البديل الرائد مفتوح المصدر لخدمات الدردشة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يقدم تجربة حديثة شبيهة بـ ChatGPT مع خصوصية وتحكم الاستضافة الذاتية.

يتيح لك التوليد المعزز بالاسترجاع المدمج (Retrieval Augmented Generation) إنشاء قواعد معرفية من مستنداتك الخاصة حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من الإجابة على الأسئلة بسياق من بياناتك. ويكمل الاتصال الصوتي، وتوليد الصور، وتكامل البحث عبر الويب، واستدعاء وظائف بايثون (Python function calling) مجموعة ميزات تغطي الباحثين الأفراد، وفرق التطوير، والمؤسسات المهتمة بالخصوصية على حد سواء.