تثبيت Open WebUI بنقرة واحدة.
واجهة دردشة بالذكاء الاصطناعي مستضافة ذاتيًا مع RAG، ودعم النماذج المتعددة، وخصوصية كاملة — لا تغادر أي بيانات خادمك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Open WebUI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Open WebUI
Open WebUI هو واجهة ويب شاملة ومستضافة ذاتيًا للنماذج اللغوية الكبيرة، تعمل مع Ollama وOpenAI وأي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI. مع أكثر من 140,000 نجمة على GitHub، أصبح البديل الرائد مفتوح المصدر لخدمات الدردشة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يقدم تجربة حديثة شبيهة بـ ChatGPT مع خصوصية وتحكم الاستضافة الذاتية.
يتيح لك التوليد المعزز بالاسترجاع المدمج (Retrieval Augmented Generation) إنشاء قواعد معرفية من مستنداتك الخاصة حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من الإجابة على الأسئلة بسياق من بياناتك. ويكمل الاتصال الصوتي، وتوليد الصور، وتكامل البحث عبر الويب، واستدعاء وظائف بايثون (Python function calling) مجموعة ميزات تغطي الباحثين الأفراد، وفرق التطوير، والمؤسسات المهتمة بالخصوصية على حد سواء.
الميزات الرئيسية لـ Open WebUI
دعم متعدد LLM
اتصل بـ Ollama أو OpenAI أو أي واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع OpenAI وبدّل بين النماذج في نفس المحادثة.
وثيقة RAG
قم بتحميل المستندات لإنشاء قاعدة معرفية ودع الذكاء الاصطناعي يجيب على الأسئلة بسياق مستمد مباشرة من ملفاتك.
دمج البحث عبر الويب
اسحب معلومات في الوقت الفعلي من أكثر من 15 مزود بحث مباشرة إلى محادثات الذكاء الاصطناعي دون مغادرة الواجهة.
توليد الصوت والصورة
تحويل الكلام إلى نص، وتحويل النص إلى كلام، وتوليد الصور مدمجة عبر DALL-E و ComfyUI و AUTOMATIC1111.
مصادقة المؤسسة
دعم LDAP و SCIM 2.0 و OAuth بالإضافة إلى التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار لعمليات نشر الفرق والمؤسسات.
لماذا تشغّل Open WebUI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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