Semaphore هي واجهة ويب حديثة مفتوحة المصدر لإدارة وتشغيل أدوات أتمتة DevOps. توفر لوحة تحكم واضحة لتنفيذ Ansible playbooks و Terraform plans و OpenTofu configurations و Bash scripts و Pulumi stacks دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر. يمكن للفرق إدارة المخزونات وبيانات الاعتماد وسجل التنفيذ عبر المتصفح مع الحفاظ على التحكم الكامل في كود البنية التحتية الخاص بهم.

استضافة Semaphore ذاتيًا على VPS الخاص بك يركز جميع عمليات تنفيذ الأتمتة مع سجلات التدقيق والتشغيل المجدول وضوابط وصول الفريق. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات الموثوق به وحساب مسؤول يتم إنشاؤه تلقائيًا عند التشغيل الأول باستخدام بيانات الاعتماد التي تقوم بتكوينها أثناء النشر.