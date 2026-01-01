واجهة مستخدم ويب حديثة لتشغيل أدلة تشغيل Ansible وخطط Terraform ونصوص Bash البرمجية ومكدسات Pulumi.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Semaphore
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Semaphore
Semaphore هي واجهة ويب حديثة مفتوحة المصدر لإدارة وتشغيل أدوات أتمتة DevOps. توفر لوحة تحكم واضحة لتنفيذ Ansible playbooks و Terraform plans و OpenTofu configurations و Bash scripts و Pulumi stacks دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر. يمكن للفرق إدارة المخزونات وبيانات الاعتماد وسجل التنفيذ عبر المتصفح مع الحفاظ على التحكم الكامل في كود البنية التحتية الخاص بهم.
استضافة Semaphore ذاتيًا على VPS الخاص بك يركز جميع عمليات تنفيذ الأتمتة مع سجلات التدقيق والتشغيل المجدول وضوابط وصول الفريق. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات الموثوق به وحساب مسؤول يتم إنشاؤه تلقائيًا عند التشغيل الأول باستخدام بيانات الاعتماد التي تقوم بتكوينها أثناء النشر.
الميزات الرئيسية لـ Semaphore
مشغل بلاي بوك أنسيبل
تنفيذ كتب تشغيل Ansible من واجهة مستخدم ويب مع إدارة المخزون، وحقن المتغيرات، وتدفق الإخراج في الوقت الفعلي.
دعم الأدوات المتعددة
قم بتشغيل نصوص Terraform و OpenTofu و Pulumi و Bash البرمجية جنبًا إلى جنب مع Ansible من واجهة موحدة واحدة.
تنفيذ مجدول
جدولة تشغيل الأتمتة باستخدام تعبيرات cron وعرض سجل التنفيذ مع سجلات مفصلة وتتبع الحالة.
إدارة بيانات الاعتماد
احفظ مفاتيح SSH، وبيانات اعتماد موفر السحابة، وكلمات مرور الخزينة بأمان باستخدام تخزين مشفر.
تعاون الفريق
إدارة وصول الفريق باستخدام أذونات على مستوى المشروع حتى يتمكن الأعضاء من تشغيل المهام المصرح بها دون الحاجة إلى وصول مباشر إلى الخادم.
دمج Git
اسحب أدلة التشغيل ورمز الأتمتة مباشرة من مستودعات Git مع تحديد الفرع والعلامة لكل مهمة.
لماذا تشغّل Semaphore على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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