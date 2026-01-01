Open Archiver هي منصة أرشفة بريد إلكتروني ذاتية الاستضافة ومتوافقة مع المعايير، تستوعب الرسائل من Gmail وMicrosoft 365 وخوادم IMAP العامة وملفات PST أو MBOX المجمعة في أرشيف محلي مقاوم للتلاعب. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني بتنسيق .eml القياسي، ويتم إزالة التكرار منها، وتشفيرها في وضع السكون، وفهرستها بواسطة Meilisearch مع تحليل Apache Tika للمرفقات، بحيث تصبح كل كلمة داخل ملفات PDF ومستندات Word وجداول البيانات قابلة للبحث فورًا.

تحافظ الاستضافة الذاتية لـ Open Archiver على كل رسالة ومرفق وسجل وصول على البنية التحتية الخاصة بك، مع الاستمرار في تلبية متطلبات الاستبقاء والاحتجاز القانوني والتدقيق التي تعتمد عليها الصناعات الخاضعة للتنظيم. تكتشف تجزئات الملفات التلاعب، وتعمل سياسات الاستبقاء على أتمتة إدارة دورة الحياة، ويسجل مسار تدقيق غير قابل للتغيير كل وصول.