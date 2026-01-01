نشر Open Archiver بتثبيت بنقرة واحدة.
أرشفة بريد إلكتروني مفتوحة المصدر ومتوافقة مع معايير الامتثال لـ Gmail وMicrosoft 365 وIMAP واستيرادات PST مع البحث بالنص الكامل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Open Archiver
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Open Archiver
Open Archiver هي منصة أرشفة بريد إلكتروني ذاتية الاستضافة ومتوافقة مع المعايير، تستوعب الرسائل من Gmail وMicrosoft 365 وخوادم IMAP العامة وملفات PST أو MBOX المجمعة في أرشيف محلي مقاوم للتلاعب. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني بتنسيق .eml القياسي، ويتم إزالة التكرار منها، وتشفيرها في وضع السكون، وفهرستها بواسطة Meilisearch مع تحليل Apache Tika للمرفقات، بحيث تصبح كل كلمة داخل ملفات PDF ومستندات Word وجداول البيانات قابلة للبحث فورًا.
تحافظ الاستضافة الذاتية لـ Open Archiver على كل رسالة ومرفق وسجل وصول على البنية التحتية الخاصة بك، مع الاستمرار في تلبية متطلبات الاستبقاء والاحتجاز القانوني والتدقيق التي تعتمد عليها الصناعات الخاضعة للتنظيم. تكتشف تجزئات الملفات التلاعب، وتعمل سياسات الاستبقاء على أتمتة إدارة دورة الحياة، ويسجل مسار تدقيق غير قابل للتغيير كل وصول.
الميزات الرئيسية لـ Open Archiver
استيعاب عالمي للبريد الإلكتروني
اتصل بـ Gmail، Microsoft 365، صناديق بريد IMAP عامة، أرشيفات PST، ملفات MBOX، أو صادرات .eml مضغوطة لعمليات ترحيل لمرة واحدة ومزامنة مستمرة في الوقت الفعلي.
البحث داخل المرفقات
تقوم Meilisearch بفهرسة كل نص بريد إلكتروني بينما يستخرج Apache Tika النص من ملفات PDF وDOCX وXLSX والمرفقات الأخرى، بحيث تصل عمليات البحث إلى داخل المستندات.
تخزين مقاوم للتلاعب
كل بريد إلكتروني ومرفق مؤرشف يتم تجزئته عند الإدخال، وتشفيره في وضع السكون، والتحقق من سلامته بتقرير لضمان اكتشاف أي تعديل على الفور.
الاحتفاظ ومسار التدقيق
تعمل سياسات الاحتفاظ الدقيقة على أتمتة إدارة دورة الحياة بينما يسجل سجل تدقيق غير قابل للتغيير من قام بالوصول إلى أي رسائل ومتى لتقديم تقارير الامتثال.
تخزين قابل للتوصيل
تخزين رسائل البريد الإلكتروني المؤرشفة على نظام ملفات VPS المحلي أو على أي واجهة خلفية لتخزين الكائنات متوافقة مع S3 مثل AWS S3 أو MinIO دون تغيير عملية النشر.
إعادة بناء السلسلة
يجمع اكتشاف المحادثات الردود وإعادة التوجيه في سلاسل محادثات كاملة بحيث يمكن للمحققين مراجعة السياق الكامل لأي رسالة في عرض واحد.
لماذا تشغّل Open Archiver على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."