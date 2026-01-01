خصم يصل إلى 69% على DokuWiki

انشر DokuWiki بنقرة واحدة.

منصة ويكي بسيطة لا تعتمد على قاعدة بيانات للتوثيق التقني وقواعد المعرفة للفرق.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر DokuWiki بنقرة واحدة.

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خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
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تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
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نطاق تردّدي 4TB
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تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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نطاق تردّدي 8TB
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MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام DokuWiki

DokuWiki هي ويكي خفيفة الوزن ومتوافقة مع المعايير تخزن جميع المحتوى في ملفات نصية عادية بدلاً من قاعدة بيانات. يحافظ هذا التصميم القائم على الملفات على الحد الأدنى من الإعداد ويجعل النسخ الاحتياطي بسيطًا للغاية — ما عليك سوى نسخ الملفات. على الرغم من بساطته، يوفر DokuWiki تجربة تحرير كاملة الميزات، وتنظيم مساحة الاسم الهرمية، وضوابط وصول دقيقة، ونظامًا بيئيًا واسعًا للمكونات الإضافية يمكنه توسيع الوظائف دون إضافة تعقيد للبنية التحتية.

استضافة DokuWiki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية وثائقك وإمكانية الوصول إليها بالكامل وفقًا لشروطك الخاصة. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا توجد تبعيات لخدمات خارجية، ولا تغادر أي بيانات بنيتك التحتية — مما يجعله خيارًا موثوقًا به على المدى الطويل للويكيات الداخلية، وكتيبات التشغيل التقنية، وقواعد المعرفة للفرق من أي حجم.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ DokuWiki

لا يتطلب قاعدة بيانات

يتم تخزين كل المحتوى كملفات نصية عادية، مما يلغي عبء إعداد قاعدة البيانات وصيانتها الشائع في منصات الويكي الأخرى.

التحكم في الإصدار مدمج

يتم تتبع كل تعديل من خلال عرض فرق كامل وإمكانية التراجع بنقرة واحدة، لذلك لا يتم فقدان أي تغيير في المحتوى بشكل دائم.

تحكم مرن في الوصول

تتيح لك مجموعات المستخدمين وأذونات مستوى الصفحة تقييد أو فتح أقسام الويكي للجمهور المناسب تمامًا.

نظام بيئي غني بالإضافات

تضيف مئات من الإضافات المجتمعية ميزات مثل تمييز بناء الجملة والرسوم البيانية وقوائم المهام والتكاملات دون المساس بالشفرة الأساسية.

نسخ احتياطي سهل

نظرًا لأن المحتوى عبارة عن ملفات عادية، فإن نسخ الويكي بالكامل احتياطيًا يكون بسيطًا مثل نسخ دليل واحد أو تضمينه في أي استراتيجية نسخ احتياطي قائمة على الملفات.

لماذا تشغّل DokuWiki على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

اشترك براحة بال تامة مع ضمان إعادة الأموال خلال 30 يوماً. لمعرفة الشروط، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد لدينا.

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