DokuWiki هي ويكي خفيفة الوزن ومتوافقة مع المعايير تخزن جميع المحتوى في ملفات نصية عادية بدلاً من قاعدة بيانات. يحافظ هذا التصميم القائم على الملفات على الحد الأدنى من الإعداد ويجعل النسخ الاحتياطي بسيطًا للغاية — ما عليك سوى نسخ الملفات. على الرغم من بساطته، يوفر DokuWiki تجربة تحرير كاملة الميزات، وتنظيم مساحة الاسم الهرمية، وضوابط وصول دقيقة، ونظامًا بيئيًا واسعًا للمكونات الإضافية يمكنه توسيع الوظائف دون إضافة تعقيد للبنية التحتية.

استضافة DokuWiki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية وثائقك وإمكانية الوصول إليها بالكامل وفقًا لشروطك الخاصة. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا توجد تبعيات لخدمات خارجية، ولا تغادر أي بيانات بنيتك التحتية — مما يجعله خيارًا موثوقًا به على المدى الطويل للويكيات الداخلية، وكتيبات التشغيل التقنية، وقواعد المعرفة للفرق من أي حجم.