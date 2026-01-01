انشر DokuWiki بنقرة واحدة.
منصة ويكي بسيطة لا تعتمد على قاعدة بيانات للتوثيق التقني وقواعد المعرفة للفرق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ DokuWiki
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام DokuWiki
DokuWiki هي ويكي خفيفة الوزن ومتوافقة مع المعايير تخزن جميع المحتوى في ملفات نصية عادية بدلاً من قاعدة بيانات. يحافظ هذا التصميم القائم على الملفات على الحد الأدنى من الإعداد ويجعل النسخ الاحتياطي بسيطًا للغاية — ما عليك سوى نسخ الملفات. على الرغم من بساطته، يوفر DokuWiki تجربة تحرير كاملة الميزات، وتنظيم مساحة الاسم الهرمية، وضوابط وصول دقيقة، ونظامًا بيئيًا واسعًا للمكونات الإضافية يمكنه توسيع الوظائف دون إضافة تعقيد للبنية التحتية.
استضافة DokuWiki ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية وثائقك وإمكانية الوصول إليها بالكامل وفقًا لشروطك الخاصة. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا توجد تبعيات لخدمات خارجية، ولا تغادر أي بيانات بنيتك التحتية — مما يجعله خيارًا موثوقًا به على المدى الطويل للويكيات الداخلية، وكتيبات التشغيل التقنية، وقواعد المعرفة للفرق من أي حجم.
الميزات الرئيسية لـ DokuWiki
لا يتطلب قاعدة بيانات
يتم تخزين كل المحتوى كملفات نصية عادية، مما يلغي عبء إعداد قاعدة البيانات وصيانتها الشائع في منصات الويكي الأخرى.
التحكم في الإصدار مدمج
يتم تتبع كل تعديل من خلال عرض فرق كامل وإمكانية التراجع بنقرة واحدة، لذلك لا يتم فقدان أي تغيير في المحتوى بشكل دائم.
تحكم مرن في الوصول
تتيح لك مجموعات المستخدمين وأذونات مستوى الصفحة تقييد أو فتح أقسام الويكي للجمهور المناسب تمامًا.
نظام بيئي غني بالإضافات
تضيف مئات من الإضافات المجتمعية ميزات مثل تمييز بناء الجملة والرسوم البيانية وقوائم المهام والتكاملات دون المساس بالشفرة الأساسية.
نسخ احتياطي سهل
نظرًا لأن المحتوى عبارة عن ملفات عادية، فإن نسخ الويكي بالكامل احتياطيًا يكون بسيطًا مثل نسخ دليل واحد أو تضمينه في أي استراتيجية نسخ احتياطي قائمة على الملفات.
لماذا تشغّل DokuWiki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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