نشر OpenHands بنقرة واحدة.
مهندس برمجيات ذكاء اصطناعي مستقل ومفتوح المصدر يقرأ ويكتب ويشغل التعليمات البرمجية لإنجاز مهام التطوير من البداية إلى النهاية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenHands
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenHands
OpenHands هي منصة مفتوحة المصدر لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يكملون مهام هندسة البرمجيات بشكل مستقل. مدعومة ببيئة تنفيذ معزولة (sandboxed)، تقوم بقراءة وكتابة الملفات، وتشغيل أوامر الطرفية، وتنفيذ مجموعات الاختبار، وتثبيت الحزم، وتصفح الويب — كل ذلك دون تدخل بشري بين الخطوات. تعمل كل جلسة في حاوية معزولة، بحيث يمكن للوكيل إجراء عمليات عشوائية بأمان دون التأثير على مضيف VPS الخاص بك.
تدعم المنصة كل مزود LLM رئيسي عبر LiteLLM، مما يتيح لك تهيئة OpenAI أو Anthropic أو Google أو Ollama أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI كواجهة خلفية للاستدلال. يُبقي الاستضافة الذاتية قاعدة التعليمات البرمجية وسجل المهام الخاصين بك على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل مهمة تتجاوز ما يفرضه مزود LLM الخاص بك.
الميزات الرئيسية لـ OpenHands
التنفيذ الذاتي للشفرة
يقرأ الملفات، ويكتب التعليمات البرمجية، وينفذ الأوامر، ويختبر المخرجات بشكل متكرر — كل ذلك ضمن بيئة اختبار معزولة (sandbox) لكل جلسة.
دعم LLM متعدد المزودين
أحضر مفتاح API الخاص بك لـ OpenAI، أو Anthropic، أو Google، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI عبر تكامل LiteLLM المدمج.
تصفح الويب والبحث
تصفح الوثائق، وابحث في الويب، واسترجع البيانات الحية كجزء من مهام البحث والتنفيذ متعددة الخطوات.
تكامل GitHub
المصادقة باستخدام GitHub للسماح للوكيل بقراءة المستودعات وإنشاء الفروع وتثبيت التغييرات وفتح طلبات السحب بشكل مستقل.
الوصول إلى ملفات مساحة العمل
قم بتثبيت دليل مشروعك بحيث يقرأ الوكيل ويعدل ملفاتك المصدرية الفعلية أثناء كل جلسة برمجة.
استمرارية الجلسة
تستمر محفوظات المحادثة وذاكرة الوكيل عبر الجلسات بحيث يمكن استئناف العمل طويل الأمد تمامًا من حيث توقف.
لماذا تشغّل OpenHands على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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