OpenHands هي منصة مفتوحة المصدر لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يكملون مهام هندسة البرمجيات بشكل مستقل. مدعومة ببيئة تنفيذ معزولة (sandboxed)، تقوم بقراءة وكتابة الملفات، وتشغيل أوامر الطرفية، وتنفيذ مجموعات الاختبار، وتثبيت الحزم، وتصفح الويب — كل ذلك دون تدخل بشري بين الخطوات. تعمل كل جلسة في حاوية معزولة، بحيث يمكن للوكيل إجراء عمليات عشوائية بأمان دون التأثير على مضيف VPS الخاص بك.

تدعم المنصة كل مزود LLM رئيسي عبر LiteLLM، مما يتيح لك تهيئة OpenAI أو Anthropic أو Google أو Ollama أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI كواجهة خلفية للاستدلال. يُبقي الاستضافة الذاتية قاعدة التعليمات البرمجية وسجل المهام الخاصين بك على بنية تحتية تتحكم فيها، دون رسوم لكل مهمة تتجاوز ما يفرضه مزود LLM الخاص بك.