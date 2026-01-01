انشر Trino بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك استعلام SQL سريع وموزع لتشغيل التحليلات الموحدة عبر بحيرات البيانات والمستودعات وقواعد البيانات التشغيلية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Trino
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Trino
Trino هو محرك استعلام SQL موزع عالي الأداء تم تطويره في الأصل في فيسبوك باسم Presto ويتم صيانته الآن بواسطة مؤسسة Trino للبرمجيات. يتيح للمحللين والمهندسين تشغيل استعلامات ANSI SQL تفاعلية عبر مصادر بيانات غير متجانسة — تخزين الكائنات، قواعد البيانات العلائقية، وسطاء الرسائل، وفهارس البحث — وربطها وتجميعها كما لو كانت موجودة في مستودع واحد، بدون ETL أو نقل البيانات.
استضافة Trino ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح فرق البيانات طبقة استعلام موحدة يتحكمون فيها بالكامل، بدون رسوم لكل استعلام وبدون قيود على البائع. تعرض واجهة المستخدم الويب المرفقة الاستعلامات قيد التشغيل، واستخدام العمال، وخطط التنفيذ حتى يتمكن المشغلون من تصحيح الأداء وضبط موارد الكتلة مباشرة من المتصفح.
الميزات الرئيسية لـ Trino
استعلامات SQL الموحدة
ربط العشرات من مصادر البيانات عبر موصلات قابلة للتوصيل والانضمام إليها في عبارة ANSI SQL واحدة بدون ترحيل أو ETL.
محرك متوازي بشكل كبير
يوفر التنفيذ المتجه في الذاكرة وتخطيط الاستعلام التكيفي زمن استجابة تفاعليًا على بحيرات ومستودعات البيانات بحجم تيرابايت.
كتالوج موصلات غني
موصلات رسمية لـ Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra, والمزيد.
وحدة تحكم الويب المدمجة
تعرض واجهة المستخدم المستندة إلى المتصفح الاستعلامات الجارية والمنتهية، وصحة العاملين، ومقاييس مستوى المرحلة، وخطط التنفيذ لتصحيح أخطاء الأداء السريع.
ANSI SQL مع امتدادات
SQL قياسي كامل مع دوال النافذة، والانضمامات الجانبية، والمصفوفات، والخرائط، وJSON، والأنواع الجغرافية المكانية، ودوال معرفة من قبل المستخدم.
JDBC، ODBC، و Python
تربط برامج التشغيل والعملاء الجاهزة للاستخدام أدوات ذكاء الأعمال مثل Tableau و Superset و Metabase، بالإضافة إلى دفاتر ملاحظات علم البيانات وخطوط أنابيب ETL.
لماذا تشغّل Trino على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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