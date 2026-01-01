Trino هو محرك استعلام SQL موزع عالي الأداء تم تطويره في الأصل في فيسبوك باسم Presto ويتم صيانته الآن بواسطة مؤسسة Trino للبرمجيات. يتيح للمحللين والمهندسين تشغيل استعلامات ANSI SQL تفاعلية عبر مصادر بيانات غير متجانسة — تخزين الكائنات، قواعد البيانات العلائقية، وسطاء الرسائل، وفهارس البحث — وربطها وتجميعها كما لو كانت موجودة في مستودع واحد، بدون ETL أو نقل البيانات.

استضافة Trino ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنح فرق البيانات طبقة استعلام موحدة يتحكمون فيها بالكامل، بدون رسوم لكل استعلام وبدون قيود على البائع. تعرض واجهة المستخدم الويب المرفقة الاستعلامات قيد التشغيل، واستخدام العمال، وخطط التنفيذ حتى يتمكن المشغلون من تصحيح الأداء وضبط موارد الكتلة مباشرة من المتصفح.