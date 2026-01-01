انشر Wiki.js بنقرة واحدة.
منصة ويكي حديثة مفتوحة المصدر مع تحرير WYSIWYG، وبحث بالنص الكامل، والتحكم في الإصدارات، ودعم المصادقة المتعددة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Wiki.js
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Wiki.js
Wiki.js هي منصة ويكي حديثة، ذاتية الاستضافة مبنية على Node.js ومدعومة بـ PostgreSQL. توفر محرر WYSIWYG مرئيًا إلى جانب دعم Markdown، وبحثًا نصيًا كاملاً، وسجل إصدارات لكل صفحة، وسياسات تحكم دقيقة في الوصول — مما يجعلها مناسبة لكل من قواعد المعرفة الشخصية ووثائق المؤسسات.
استضافة Wiki.js ذاتيًا على VPS يحافظ على خصوصية الوثائق وإمكانية الوصول إليها دون الحاجة إلى اشتراك SaaS. تتكامل مع LDAP و OAuth و SAML وعشرات من موفري المصادقة الخارجيين، وتدعم أكثر من 40 لغة واجهة، وتقدم واجهات تخزين خلفية قائمة على الوحدات النمطية بما في ذلك Git وتخزين الكائنات السحابي.
الميزات الرئيسية لـ Wiki.js
خيارات تحرير غنية
اكتب باستخدام محرر WYSIWYG مرئي، أو Markdown عادي، أو محرر AsciiDoc حسب تفضيلك ومستوى مهارتك.
بحث بالنص الكامل
ابحث عن أي محتوى على الفور عبر جميع صفحات الويكي باستخدام فهرسة نصية كاملة سريعة ودقيقة مدعومة بالواجهة الخلفية لـ PostgreSQL.
سجل الإصدار
يتم الاحتفاظ بنسخة لكل تعديل صفحة، مما يتيح لك مقارنة التغييرات بمرور الوقت واستعادة أي إصدار سابق للمحتوى.
التحكم في الوصول
حدد أذونات القراءة والكتابة الدقيقة لكل صفحة أو مجموعة أو قسم للتحكم في من يمكنه عرض أو تعديل كل جزء من الويكي.
تكامل المصادقة المتعددة
اتصل بـ LDAP، OAuth 2.0، SAML، أو أي من العشرات من موفري تسجيل الدخول الاجتماعي للمصادقة المركزية للمستخدم.
لماذا تشغّل Wiki.js على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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