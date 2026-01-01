Wiki.js هي منصة ويكي حديثة، ذاتية الاستضافة مبنية على Node.js ومدعومة بـ PostgreSQL. توفر محرر WYSIWYG مرئيًا إلى جانب دعم Markdown، وبحثًا نصيًا كاملاً، وسجل إصدارات لكل صفحة، وسياسات تحكم دقيقة في الوصول — مما يجعلها مناسبة لكل من قواعد المعرفة الشخصية ووثائق المؤسسات.

استضافة Wiki.js ذاتيًا على VPS يحافظ على خصوصية الوثائق وإمكانية الوصول إليها دون الحاجة إلى اشتراك SaaS. تتكامل مع LDAP و OAuth و SAML وعشرات من موفري المصادقة الخارجيين، وتدعم أكثر من 40 لغة واجهة، وتقدم واجهات تخزين خلفية قائمة على الوحدات النمطية بما في ذلك Git وتخزين الكائنات السحابي.