نشر Hollama بنقرة واحدة.
واجهة ويب بسيطة للدردشة مع نماذج Ollama و OpenAI التي تخزن كل محادثة في متصفحك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Hollama
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Hollama
Hollama هو عميل دردشة مركز لنماذج اللغات الكبيرة يتصل مباشرة من متصفحك بخادم Ollama واحد أو أكثر، أو نقاط نهاية متوافقة مع OpenAI، أو كليهما في نفس الوقت. لا توجد قاعدة بيانات مركزية، ولا نظام حسابات، ولا قياس عن بعد — حيث تعيش الجلسات والمطالبات والإعدادات ومفاتيح API كلها في التخزين المحلي للمتصفح ولا تلامس أبدًا الخادم الذي يستضيف واجهة المستخدم.
استضافة Hollama ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنح فريقًا صغيرًا عنوان URL واحدًا ومتاحًا دائمًا للتحدث مع نماذج Ollama الخاصة أو مفاتيح OpenAI المشتركة، مع واجهة نظيفة على غرار المحرر مصممة خصيصًا للمطالبات الطويلة ونماذج الاستدلال والمحادثات الغنية بالتعليمات البرمجية.
الميزات الرئيسية لـ Hollama
Ollama و OpenAI
اتصل بخوادم Ollama المحلية، أو OpenAI، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI، وقم بالتبديل بينها داخل جلسة واحدة.
دعم الخوادم المتعددة
سجل العديد من خوادم Ollama وOpenAI دفعة واحدة ووجه كل جلسة إلى واجهة خلفية مختلفة دون إعادة تهيئة التطبيق.
التخزين المحلي للمتصفح
يتم الاحتفاظ بكل جلسة ومطالبة وإعداد ومفتاح API في التخزين المحلي للمتصفح، لذلك لا توجد المحادثات أبدًا على VPS أو خادم تابع لجهة خارجية.
مطالبات بجودة المحرر
حقول إدخال كبيرة بميزات محرر الأكواد، وعرض Markdown، وتمييز بناء الجملة، وتدوين KaTeX الرياضي، مصممة للعمل التقني.
الاستدلال والرؤية
دعم من الدرجة الأولى لنماذج الاستدلال ونماذج الرؤية مع مدخلات الصور، مثالي لإصدارات Ollama وOpenAI الأحدث.
الاستيراد والتصدير
قم بعمل نسخة احتياطية أو نقل الجلسات بين الأجهزة باستخدام أداة الاستيراد والتصدير المدمجة بحيث لا يكون تخزين المتصفح قيدًا أبدًا.
لماذا تشغّل Hollama على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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