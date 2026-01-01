Hollama هو عميل دردشة مركز لنماذج اللغات الكبيرة يتصل مباشرة من متصفحك بخادم Ollama واحد أو أكثر، أو نقاط نهاية متوافقة مع OpenAI، أو كليهما في نفس الوقت. لا توجد قاعدة بيانات مركزية، ولا نظام حسابات، ولا قياس عن بعد — حيث تعيش الجلسات والمطالبات والإعدادات ومفاتيح API كلها في التخزين المحلي للمتصفح ولا تلامس أبدًا الخادم الذي يستضيف واجهة المستخدم.

استضافة Hollama ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنح فريقًا صغيرًا عنوان URL واحدًا ومتاحًا دائمًا للتحدث مع نماذج Ollama الخاصة أو مفاتيح OpenAI المشتركة، مع واجهة نظيفة على غرار المحرر مصممة خصيصًا للمطالبات الطويلة ونماذج الاستدلال والمحادثات الغنية بالتعليمات البرمجية.