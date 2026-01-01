Xibo CMS هي منصة لافتات رقمية ناضجة ومفتوحة المصدر بالكامل، تُستخدم لتصميم التخطيطات وتنظيم مكتبات الوسائط وجدولة المحتوى عبر أساطيل من الشاشات - من شاشة استقبال واحدة إلى آلاف نقاط النهاية على مستوى الدولة. يتعامل نظام إدارة المحتوى (CMS) مع المستخدمين والأذونات والحملات وتقسيم اليوم وتقارير إثبات التشغيل، بينما تقوم مشغلات Xibo خفيفة الوزن التي تعمل بنظام Android أو webOS أو Tizen أو Linux أو Windows بعرض المحتوى على الشاشة.

يُبقي استضافة Xibo CMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الجداول الزمنية وتحليلات الجمهور وأصول الوسائط تحت سيطرتك دون رسوم SaaS لكل شاشة. يشحن هذا القالب نظام إدارة المحتوى (CMS) مع MySQL، ومرحل الرسائل XMR للتحكم في المشغل في الوقت الفعلي، وMemcached للتخزين المؤقت، وQuickChart للمخططات المضمنة - وكلها متصلة ومعروضة من خلال وكيل Traefik العكسي المثبت مسبقًا مع HTTPS التلقائي.