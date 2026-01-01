انشر Xibo CMS بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى اللافتات الرقمية مفتوح المصدر لجدولة التخطيطات والوسائط عبر شبكات من الشاشات من خادم مركزي واحد.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Xibo CMS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Xibo CMS
Xibo CMS هي منصة لافتات رقمية ناضجة ومفتوحة المصدر بالكامل، تُستخدم لتصميم التخطيطات وتنظيم مكتبات الوسائط وجدولة المحتوى عبر أساطيل من الشاشات - من شاشة استقبال واحدة إلى آلاف نقاط النهاية على مستوى الدولة. يتعامل نظام إدارة المحتوى (CMS) مع المستخدمين والأذونات والحملات وتقسيم اليوم وتقارير إثبات التشغيل، بينما تقوم مشغلات Xibo خفيفة الوزن التي تعمل بنظام Android أو webOS أو Tizen أو Linux أو Windows بعرض المحتوى على الشاشة.
يُبقي استضافة Xibo CMS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الجداول الزمنية وتحليلات الجمهور وأصول الوسائط تحت سيطرتك دون رسوم SaaS لكل شاشة. يشحن هذا القالب نظام إدارة المحتوى (CMS) مع MySQL، ومرحل الرسائل XMR للتحكم في المشغل في الوقت الفعلي، وMemcached للتخزين المؤقت، وQuickChart للمخططات المضمنة - وكلها متصلة ومعروضة من خلال وكيل Traefik العكسي المثبت مسبقًا مع HTTPS التلقائي.
الميزات الرئيسية لـ Xibo CMS
مصمم تخطيط
أنشئ تخطيطات متعددة المناطق تمزج بين الصور والفيديو وصفحات الويب وRSS وأشرطة الأخبار وعناصر واجهة المستخدم، باستخدام محرر مرئي يعمل بالسحب والإفلات في المتصفح.
الجدولة وتقسيم الأوقات
جدولة الحملات حسب النطاق الزمني، ووقت اليوم، ويوم الأسبوع، والتكرار، أو الأولوية — بما في ذلك التشغيل المدرك للموقع الجغرافي والقائم على الأحداث.
إدارة مجموعات العرض
نظم مئات أو آلاف الشاشات في مجموعات وعلامات، ثم ادفع جداول زمنية مختلفة إلى كل شريحة من وحدة تحكم مركزية واحدة.
تحكم اللاعب في الوقت الحقيقي
يدفع مرحل رسائل XMR المضمن تغييرات التخطيط وطلبات لقطات الشاشة والأوامر إلى اللاعبين المتصلين بمجرد النشر.
تقارير إثبات التشغيل
التقاط إحصائيات التشغيل لكل شاشة للامتثال وتسوية الإعلانات، مع إمكانية تصدير التقارير كملف CSV أو عرضها كرسوم بيانية.
لاعبون متعددو المنصات
قم بإقران نظام إدارة المحتوى (CMS) بمشغلات Xibo المجانية أو المرخصة على أنظمة Android و webOS و Tizen و Linux و Windows لتشغيل أي جهاز لافتات تقريبًا.
لماذا تشغّل Xibo CMS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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