Livebook هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لكتابة دفاتر ملاحظات Elixir التعاونية والقابلة لإعادة الإنتاج. تم تصميمه خصيصًا لبيئة BEAM، وهو يجمع بين تنفيذ التعليمات البرمجية المباشر، وتصورات البيانات الغنية، والتحرير المتعدد اللاعبين في الوقت الفعلي في واجهة واحدة قائمة على المتصفح. على عكس بيئات دفاتر الملاحظات للأغراض العامة، يتكامل Livebook بعمق مع نموذج التزامن الخاص بـ Elixir وينتج دفاتر ملاحظات مصممة للعمل بشكل متطابق عبر الجلسات والأجهزة.

تتيح لك استضافة Livebook ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الاحتفاظ بدفاتر الملاحظات وخطوط أنابيب البيانات وتجارب التعلم الآلي الخاصة بك على بنية تحتية تتحكم فيها — بدون قيود على حجم دفتر الملاحظات، وبدون رسوم استخدام، وبدون خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية تتعامل مع التعليمات البرمجية أو البيانات الخاصة بك.