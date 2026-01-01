انشر Livebook بتثبيت بنقرة واحدة.
دفاتر Elixir تفاعلية وتعاونية لعلوم البيانات والأتمتة واستكشاف الكود المباشر.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Livebook
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Livebook
Livebook هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لكتابة دفاتر ملاحظات Elixir التعاونية والقابلة لإعادة الإنتاج. تم تصميمه خصيصًا لبيئة BEAM، وهو يجمع بين تنفيذ التعليمات البرمجية المباشر، وتصورات البيانات الغنية، والتحرير المتعدد اللاعبين في الوقت الفعلي في واجهة واحدة قائمة على المتصفح. على عكس بيئات دفاتر الملاحظات للأغراض العامة، يتكامل Livebook بعمق مع نموذج التزامن الخاص بـ Elixir وينتج دفاتر ملاحظات مصممة للعمل بشكل متطابق عبر الجلسات والأجهزة.
تتيح لك استضافة Livebook ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الاحتفاظ بدفاتر الملاحظات وخطوط أنابيب البيانات وتجارب التعلم الآلي الخاصة بك على بنية تحتية تتحكم فيها — بدون قيود على حجم دفتر الملاحظات، وبدون رسوم استخدام، وبدون خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية تتعامل مع التعليمات البرمجية أو البيانات الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Livebook
تعاون في الوقت الفعلي
يمكن لعدة مستخدمين تحرير نفس دفتر الملاحظات في وقت واحد مع تتبع المؤشر المباشر والتحرير التعاوني الخالي من التعارض.
الخلايا الذكية
تقوم أنواع الخلايا المُعدة مسبقًا بأتمتة استعلامات SQL وطلبات HTTP وقراءة الملفات وإنشاء الرسوم البيانية دون الحاجة لكتابة كود نمطي متكرر.
سير عمل ML والبيانات
تكامل أصلي مع Nx و Explorer و Kino يتيح الحوسبة العددية وإطارات البيانات والتصورات الغنية مباشرة داخل دفاتر الملاحظات.
نشر تطبيق المفكرة
انشر أي دفتر ملاحظات كتطبيق ويب تفاعلي مستقل يمكن للمستخدمين النهائيين تشغيله دون الحاجة إلى الوصول المباشر لواجهة Livebook.
قابل للتكرار بشكل افتراضي
تسجل دفاتر الملاحظات جميع التبعيات وقيم وقت التشغيل في الملف نفسه، مما يضمن نتائج متسقة عبر الأجهزة وعمليات النشر المختلفة.
لماذا تشغّل Livebook على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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