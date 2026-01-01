MapStore هو منتج WebGIS مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة GeoSolutions يتيح للفرق إنشاء وحفظ ومشاركة الخرائط التفاعلية ولوحات المعلومات والقصص الجغرافية الغامرة في المتصفح. وهو يدعم المجموعة الكاملة من معايير OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) ويتكامل أصلاً مع GeoServer و MapServer وخدمات ArcGIS REST وأي واجهة خلفية جغرافية مكانية متوافقة مع المعايير.

بُني على OpenLayers و Leaflet و CesiumJS، يوحد MapStore عارضات ثنائية وثلاثية الأبعاد، وجدول سمات غني، وعناصر واجهة مستخدم للرسوم البيانية، ومدير سياق لتكييف تطبيقات الخرائط مع مجموعات المستخدمين المختلفة. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) مخصص تبقي الطبقات الخاصة والخرائط الأساسية والتحليلات تحت سيطرتك مع تجنب التسعير لكل مستخدم لمنصات نظم المعلومات الجغرافية المستضافة.