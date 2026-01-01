نشر MapStore بتثبيت بنقرة واحدة.
إطار عمل WebGIS مفتوح المصدر لبناء خرائط تفاعلية ولوحات معلومات وقصص جغرافية ثلاثية الأبعاد من أي مصدر بيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MapStore
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MapStore
MapStore هو منتج WebGIS مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة GeoSolutions يتيح للفرق إنشاء وحفظ ومشاركة الخرائط التفاعلية ولوحات المعلومات والقصص الجغرافية الغامرة في المتصفح. وهو يدعم المجموعة الكاملة من معايير OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) ويتكامل أصلاً مع GeoServer و MapServer وخدمات ArcGIS REST وأي واجهة خلفية جغرافية مكانية متوافقة مع المعايير.
بُني على OpenLayers و Leaflet و CesiumJS، يوحد MapStore عارضات ثنائية وثلاثية الأبعاد، وجدول سمات غني، وعناصر واجهة مستخدم للرسوم البيانية، ومدير سياق لتكييف تطبيقات الخرائط مع مجموعات المستخدمين المختلفة. الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) مخصص تبقي الطبقات الخاصة والخرائط الأساسية والتحليلات تحت سيطرتك مع تجنب التسعير لكل مستخدم لمنصات نظم المعلومات الجغرافية المستضافة.
الميزات الرئيسية لـ MapStore
خرائط ولوحات المعلومات
إنشاء خرائط تفاعلية ثنائية الأبعاد ولوحات معلومات للبيانات تتضمن رسومًا بيانية وعدادات وأدوات نصية، يتم تحديثها من طبقات WMS و WFS و WPS الحية.
قصص جغرافية ثلاثية الأبعاد
أنشئ قصصًا جغرافية سردية باستخدام مشاهد ثلاثية الأبعاد مدعومة بـ CesiumJS، ورسوم متحركة "للانتقال إلى"، ووسائط مدمجة لتوصيل البيانات المكانية إلى الجماهير غير المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية.
معايير OGC
دعم أصلي لـ WMS و WMTS و WFS و WPS و CSW و 3D Tiles يربط MapStore بـ GeoServer و MapServer وأي خدمة جغرافية مكانية متوافقة.
مدير السياق
تكوين سياقات التطبيق التي تعرض أشرطة أدوات وإضافات وطبقات مخصصة لمجموعات مستخدمين محددة دون تفرع قاعدة التعليمات البرمجية.
تكامل الكتالوج
ابحث واستورد الطبقات من كتالوجات CSW و WMS و WMTS و TMS و ArcGIS REST مباشرة داخل منشئ الخرائط، مما يسرع اكتشاف البيانات.
جدول السمات
استعلم عن سمات الميزات المتجهة وقم بتصفيتها وتعديلها باستخدام جدول على غرار جداول البيانات يتزامن في الوقت الفعلي مع رموز الخريطة والتحديدات.
لماذا تشغّل MapStore على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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