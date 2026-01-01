Foundry Virtual Tabletop هي المنصة الرائدة التجارية ذاتية الاستضافة لتشغيل ألعاب تقمص الأدوار على الطاولة عبر الإنترنت. بُنيت على محرك JavaScript معياري مع دعم عميق لألعاب Dungeons and Dragons 5e و Pathfinder و Call of Cthulhu وعشرات الأنظمة الأخرى من خلال الوحدات النمطية المجتمعية، وهي توفر إضاءة ديناميكية احترافية، وخط رؤية، ورموزًا متحركة، وأتمتة رمي النرد، ولغة ماكرو واسعة لميكانيكا الألعاب المخصصة.

تضمن استضافة Foundry ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل حملة، وورقة شخصية، وخريطة معركة تحت سيطرتك المباشرة — بدون رسوم SaaS لكل جلسة، وبدون تكاليف سحابية شهرية، وبدون وصول طرف ثالث إلى بيانات ألعاب لاعبيك. يتطلب ترخيص Foundry مدفوعًا ويتم شراؤه مرة واحدة من foundryvtt.com.