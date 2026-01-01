انشر Foundry VTT بنقرة واحدة.
منصة الطاولة الافتراضية الرائدة لتشغيل جلسات ألعاب تقمص الأدوار (RPG) على الطاولة عبر الإنترنت مع الخرائط، وأوراق الشخصيات، والأتمتة، وتكامل الصوت/الفيديو.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Foundry VTT
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop هي المنصة الرائدة التجارية ذاتية الاستضافة لتشغيل ألعاب تقمص الأدوار على الطاولة عبر الإنترنت. بُنيت على محرك JavaScript معياري مع دعم عميق لألعاب Dungeons and Dragons 5e و Pathfinder و Call of Cthulhu وعشرات الأنظمة الأخرى من خلال الوحدات النمطية المجتمعية، وهي توفر إضاءة ديناميكية احترافية، وخط رؤية، ورموزًا متحركة، وأتمتة رمي النرد، ولغة ماكرو واسعة لميكانيكا الألعاب المخصصة.
تضمن استضافة Foundry ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل حملة، وورقة شخصية، وخريطة معركة تحت سيطرتك المباشرة — بدون رسوم SaaS لكل جلسة، وبدون تكاليف سحابية شهرية، وبدون وصول طرف ثالث إلى بيانات ألعاب لاعبيك. يتطلب ترخيص Foundry مدفوعًا ويتم شراؤه مرة واحدة من foundryvtt.com.
الميزات الرئيسية لـ Foundry VTT
إضاءة ورؤية ديناميكية
ضباب الحرب المعتمد على المربعات، وحسابات خط الرؤية، ومصادر الإضاءة الديناميكية، والرؤية لكل رمز تمنح اللاعبين تجربة استكشاف الأبراج المحصنة بجودة سينمائية.
سوق الأنظمة والوحدات
دعم أصلي لـ D&D 5e، باثفايندر، سايبربانك ريد، كول أوف كثولو، وأكثر من 100 نظام آخر من خلال وحدات المجتمع وحزم المحتوى.
أتمتة النرد
نرد مدمج مع تكامل الدردشة، ومحلل الصيغ، وقواعد خاصة بكل نظام تقوم بأتمتة رميات الهجوم، والضرر، ورميات الإنقاذ، واختبارات المهارة.
الدردشة الصوتية والمرئية
قنوات WebRTC الصوتية والمرئية الاختيارية تعمل مباشرة في Foundry بحيث لا تحتاج المجموعات إلى Discord أو Zoom أو أدوات خارجية أخرى.
الماكرو وجافا سكريبت
يتيح نظام ماكرو كامل مع إمكانية الوصول إلى حالة اللعبة باستخدام JavaScript لمديري اللعبة أتمتة الآليات المعقدة، وإنشاء أزرار مخصصة، وتصميم مشاهد ديناميكية.
حملات مستمرة
تستمر العوالم والشخصيات واليوميات والمشاهد وبيانات اللاعب عبر الجلسات وتنجو من تحديثات الحاويات من خلال وحدة تخزين واحدة مسماة.
لماذا تشغّل Foundry VTT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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