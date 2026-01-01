Invoice Ninja هي منصة مفتوحة المصدر غنية بالميزات لإنشاء الفواتير وتتبع المصروفات وإدارة العملاء وقبول المدفوعات. يثق بها أكثر من 100,000 شركة حول العالم، وهي تدعم أكثر من 40 بوابة دفع، وتذكيرات تلقائية، وفواتير متكررة، وتتبع الوقت — كل ذلك في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.

تشغيل Invoice Ninja على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بياناتك المالية تحت سيطرتك بدون رسوم لكل معاملة، ولا تكاليف اشتراك، ولا قيود على البائع. تحصل على ملكية كاملة لسجلات العملاء، وسجل الدفع، والتقارير المالية دون مشاركة بيانات العمل الحساسة مع مزودي SaaS من جهات خارجية.