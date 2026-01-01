انشر Invoice Ninja بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر للفوترة والمدفوعات، مصممة للمستقلين والشركات الصغيرة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Invoice Ninja
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Invoice Ninja
Invoice Ninja هي منصة مفتوحة المصدر غنية بالميزات لإنشاء الفواتير وتتبع المصروفات وإدارة العملاء وقبول المدفوعات. يثق بها أكثر من 100,000 شركة حول العالم، وهي تدعم أكثر من 40 بوابة دفع، وتذكيرات تلقائية، وفواتير متكررة، وتتبع الوقت — كل ذلك في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.
تشغيل Invoice Ninja على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بياناتك المالية تحت سيطرتك بدون رسوم لكل معاملة، ولا تكاليف اشتراك، ولا قيود على البائع. تحصل على ملكية كاملة لسجلات العملاء، وسجل الدفع، والتقارير المالية دون مشاركة بيانات العمل الحساسة مع مزودي SaaS من جهات خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Invoice Ninja
مدفوعات متعددة البوابات
قبول المدفوعات عبر Stripe و PayPal و Authorize.net وأكثر من 40 بوابة أخرى مباشرة على الفواتير الموجهة للعملاء دون اشتراكات إضافية.
فواتير متكررة
أتمتة الفوترة لعملاء العقود الدورية بفواتير مجدولة يتم إنشاؤها وإرسالها وفق دورة مكوّنة دون تدخل يدوي.
تتبع الوقت
سجل الساعات القابلة للفوترة باستخدام المؤقت المدمج وحوّل الوقت المتتبع مباشرة إلى بنود فاتورة بنقرة واحدة.
بوابة العميل
امنح العملاء بوابة ذاتية الخدمة تحمل علامتك التجارية لعرض الفواتير وتسديد المدفوعات وتنزيل الكشوفات دون الحاجة إلى الاتصال بك مباشرة.
إدارة المصروفات
تتبع نفقات العمل، أرفق الإيصالات، وحوّل النفقات إلى رسوم قابلة للفوترة للعملاء في سير عمل واحد سلس.
لماذا تشغّل Invoice Ninja على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."
تصفّح تطبيقات إضافية جاهزة للإطلاق
AureusERP
منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية، والموارد البشرية، والمخزون، والمبيعات، وإدارة علاقات العملاء (CRM)