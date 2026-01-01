نشر Manyfold بنقرة واحدة.
مدير أصول رقمية مستضاف ذاتيًا لتنظيم مكتبة نماذج الطباعة ثلاثية الأبعاد الخاصة بك، ووضع العلامات عليها، ومعاينتها.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Manyfold
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Manyfold
Manyfold هو مدير أصول رقمي مفتوح المصدر مصمم خصيصًا لعشاق الطباعة ثلاثية الأبعاد والمصنعين الذين يحتاجون إلى تنظيم مجموعات متزايدة من ملفات STL و3MF ونماذج أخرى. على عكس مديري الملفات العامة، يفهم Manyfold ملفات ثلاثية الأبعاد بشكل أصلي، ويقوم بإنشاء صور مصغرة ومعاينات تفاعلية، ويتتبع المبدعين والتراخيص، ويجمع الأجزاء ذات الصلة في نماذج منطقية باستخدام العلامات والأوصاف والبيانات الوصفية المخصصة.
يُبقي تشغيل Manyfold على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) آلاف النماذج المدفوعة والمجانية التي تجمعها من مواقع مثل MakerWorld وPrintables وThingiverse تحت سيطرتك الكاملة، مع طبقة ActivityPub موحدة تتيح لك مشاركة المجموعات مع مصنعين آخرين دون التنازل عن مكتبتك لسوق مغلق.
الميزات الرئيسية لـ Manyfold
معاينات ثلاثية الأبعاد تفاعلية
تدوير ومعاينة تنسيقات STL و3MF وOBJ وتنسيقات أخرى مباشرة في المتصفح دون تنزيل أو فتح برنامج تقطيع.
الوسم الذكي والبيانات الوصفية
تنظيم النماذج باستخدام علامات هرمية، والمُنشئين، والتراخيص، والحقول المخصصة لتبقى مكتبتك قابلة للبحث مع نموها.
مجموعات متعددة المستخدمين
مشاركة المكتبات مع أفراد العائلة أو أعضاء النادي باستخدام أذونات دقيقة لكل مستخدم وعناصر تحكم الوصول المستندة إلى الأدوار.
المشاركة الموحدة
اتبع مثيلات Manyfold الأخرى عبر ActivityPub لاكتشاف النماذج وتبادلها دون الاعتماد على سوق مركزي.
OIDC تسجيل الدخول الموحد
قم بتوصيل Manyfold بـ Authentik أو Keycloak أو أي مزود OIDC لمركزة المصادقة عبر مكدسك المستضاف ذاتيًا.
مسح المكتبة الأوتوماتيكي
أسقط مجلدات النماذج الموجودة في وحدة التخزين، وسيقوم Manyfold باستيرادها وإزالة التكرارات منها وفهرستها تلقائيًا.
لماذا تشغّل Manyfold على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."