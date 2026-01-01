Manyfold هو مدير أصول رقمي مفتوح المصدر مصمم خصيصًا لعشاق الطباعة ثلاثية الأبعاد والمصنعين الذين يحتاجون إلى تنظيم مجموعات متزايدة من ملفات STL و3MF ونماذج أخرى. على عكس مديري الملفات العامة، يفهم Manyfold ملفات ثلاثية الأبعاد بشكل أصلي، ويقوم بإنشاء صور مصغرة ومعاينات تفاعلية، ويتتبع المبدعين والتراخيص، ويجمع الأجزاء ذات الصلة في نماذج منطقية باستخدام العلامات والأوصاف والبيانات الوصفية المخصصة.

يُبقي تشغيل Manyfold على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) آلاف النماذج المدفوعة والمجانية التي تجمعها من مواقع مثل MakerWorld وPrintables وThingiverse تحت سيطرتك الكاملة، مع طبقة ActivityPub موحدة تتيح لك مشاركة المجموعات مع مصنعين آخرين دون التنازل عن مكتبتك لسوق مغلق.