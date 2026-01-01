Logseq هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة المعرفة والتخطيط يركز على الخصوصية — ملاحظات قائمة على الكتل، روابط ثنائية الاتجاه، يوميات يومية، علاقات ملاحظات بنمط الرسم البياني، وقاعدة معرفية قابلة للاستعلام، وكلها مكتوبة في ملفات Markdown أو Org-mode على القرص. تطبيق الويب Logseq هو تطبيق ويب أحادي الصفحة (SPA) ثابت يعمل بالكامل في متصفحك؛ يقوم هذا القالب باستضافته ذاتيًا بحيث يأتي JavaScript الذي يشغل ملاحظاتك من بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من طرف ثالث.

يتم تخزين الملاحظات محليًا في متصفحك عبر واجهة برمجة تطبيقات الوصول إلى نظام الملفات (File System Access API)، مما يعني أن البيانات لا تلامس أبدًا الخادم الذي يستضيف تطبيق الويب أحادي الصفحة (SPA) — وهو مثالي لسير العمل الذي يعتمد على "أنا أثق في شبكة توصيل المحتوى الخاصة بي (CDN)" حيث يرغب المستخدم في واجهة مستخدم Logseq ولكنه لا يريد الاعتماد على logseq.com أو أي مزود مزامنة سحابي. قم بإقران النشر مع تطبيق Logseq لسطح المكتب، أو مزامنة Git، أو مزامنة مجلد iCloud/OneDrive للوصول عبر الأجهزة إلى نفس ملفات الملاحظات.