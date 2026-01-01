انشر Logseq بنقرة واحدة.
قاعدة معرفية ومخطط تفصيلي مستضاف ذاتيًا يركز على الخصوصية، يعمل كتطبيق ويب ثابت وسريع، مع تخزين الملاحظات في مجلدك المحلي الذي يتحكم فيه المتصفح.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Logseq
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Logseq
Logseq هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة المعرفة والتخطيط يركز على الخصوصية — ملاحظات قائمة على الكتل، روابط ثنائية الاتجاه، يوميات يومية، علاقات ملاحظات بنمط الرسم البياني، وقاعدة معرفية قابلة للاستعلام، وكلها مكتوبة في ملفات Markdown أو Org-mode على القرص. تطبيق الويب Logseq هو تطبيق ويب أحادي الصفحة (SPA) ثابت يعمل بالكامل في متصفحك؛ يقوم هذا القالب باستضافته ذاتيًا بحيث يأتي JavaScript الذي يشغل ملاحظاتك من بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من طرف ثالث.
يتم تخزين الملاحظات محليًا في متصفحك عبر واجهة برمجة تطبيقات الوصول إلى نظام الملفات (File System Access API)، مما يعني أن البيانات لا تلامس أبدًا الخادم الذي يستضيف تطبيق الويب أحادي الصفحة (SPA) — وهو مثالي لسير العمل الذي يعتمد على "أنا أثق في شبكة توصيل المحتوى الخاصة بي (CDN)" حيث يرغب المستخدم في واجهة مستخدم Logseq ولكنه لا يريد الاعتماد على logseq.com أو أي مزود مزامنة سحابي. قم بإقران النشر مع تطبيق Logseq لسطح المكتب، أو مزامنة Git، أو مزامنة مجلد iCloud/OneDrive للوصول عبر الأجهزة إلى نفس ملفات الملاحظات.
الميزات الرئيسية لـ Logseq
مخطط تفصيلي قائم على الكتل
كل سطر هو كتلة قابلة للسحب مع روابط ثنائية الاتجاه، وتضمينات، ومراجع — مثالي للمفكرين غير الخطيين وسير عمل إدارة المعرفة الشخصية (PKM).
ماركداون ووضع Org
الملاحظات هي ملفات Markdown أو Org-mode عادية مخزنة على القرص، بحيث تظل قابلة للتحرير في أي محرر نصوص وتصمد أمام أي نهاية محتملة لدعم Logseq في المستقبل.
مجلة يومية
تُنشئ صفحات الملاحظات اليومية سجلًا لتدفق الوعي يُظهر الأنماط بمرور الوقت ويربط بسهولة بالصفحات الموضوعية.
عرض الرسم البياني
تصور العلاقات بين الملاحظات كـ رسم بياني تفاعلي، مما يسهل اكتشاف الروابط الخفية في قاعدة معرفية متنامية.
الاستعلامات والقوالب
تشغيل استعلامات Datalog مقابل قاعدة معارفك وإنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لملاحظات الاجتماعات، والكتب، والمشاريع، وسير العمل المتكرر.
الخصوصية في المقام الأول بالتصميم
يعمل تطبيق الويب بالكامل من جانب العميل؛ تعيش الملاحظات في مجلد محلي يتحكم فيه المتصفح ولا تغادر جهازك أبدًا إلا إذا اخترت مزامنة Git أو طبقة مزامنة أخرى.
لماذا تشغّل Logseq على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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