انشر Crontab UI بنقرة واحدة.
واجهة قائمة على الويب لإدارة مهام كرون بأمان مع استيراد وتصدير ونسخ احتياطي ومصادقة HTTP.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Crontab UI
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Crontab UI
Crontab UI هو تطبيق ويب مفتوح المصدر مبني على Node.js يحل محل التعديل اليدوي لـ crontab المعرض للأخطاء بواجهة مرئية آمنة. تستغرق إضافة المهام وحذفها وإيقافها مؤقتًا واستئنافها نقرة واحدة، ويتم التحقق من صحة كل تغيير قبل تطبيقه، لذلك لم يعد الخطأ المطبعي يتسبب في توقف جميع مهامك المجدولة مرة واحدة.
تتيح لك استضافة Crontab UI ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) لوحة تحكم خاصة لمئات من مهام cron مع سجلات أخطاء لكل مهمة، ونسخ احتياطية تلقائية قبل العمليات الخطرة، واستيراد/تصدير لتكرار نفس الجدول الزمني عبر أجهزة متعددة. يحافظ المصادقة الأساسية المدمجة عبر HTTP على حماية الواجهة دون الحاجة إلى وكيل عكسي خارجي أو موفر هوية.
الميزات الرئيسية لـ Crontab UI
تعديل الوظيفة المؤمن
أضف وظائف cron وعدّلها وأوقفها مؤقتًا واستأنفها واحذفها من خلال واجهة مستخدم مصادق عليها بدلاً من المخاطرة بأخطاء نحوية في ملفات crontab الأولية.
استيراد وتصدير
استورد crontab موجودًا في ثوانٍ وصدّر تكوينك الكامل لإعادة نشر نفس الجدول على أجهزة أخرى بدون SSH.
نسخ احتياطية تلقائية
ينشئ Crontab UI نسخة احتياطية قبل كل عملية استيراد ويتيح لك أخذ لقطة واستعادة مهامك عند الطلب للتعافي من الأخطاء.
سجلات الأخطاء لكل مهمة
تكتب كل مهمة مجدولة سجل الأخطاء الخاص بها، حتى تتمكن من تدقيق الإخفاقات واستكشاف المشكلات وإصلاحها دون البحث في سجل نظام مشترك.
المراسلة ونقاط الربط
قم بتكوين إشعارات البريد الإلكتروني أو استدعاءات الويب هوك لكل مهمة لتنبيه فريقك أو تشغيل الأتمتة اللاحقة بعد كل تشغيل.
مصادقة HTTP
احمِ واجهة المستخدم للويب باستخدام المصادقة الأساسية المضمنة بحيث يتمكن المستخدمون المصرح لهم فقط من عرض أو تعديل مهامك المجدولة.
لماذا تشغّل Crontab UI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."