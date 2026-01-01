Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Planka
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Planka
Planka هو تطبيق لوحة كانبان مجاني ومفتوح المصدر مصمم لمجموعات العمل التي تحتاج إلى بديل بسيط ومستضاف ذاتيًا لـ Trello. مع التحديثات في الوقت الفعلي، وإدارة البطاقات بالسحب والإفلات، وواجهة نظيفة، يساعد Planka الفرق على تنظيم المشاريع، وتتبع المهام، والتعاون دون الاعتماد على منصات SaaS الاحتكارية أو دفع رسوم اشتراك لكل مستخدم.
يؤدي استضافة Planka ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إبقاء جميع بيانات المشروع والمرفقات واتصالات الفريق تحت سيطرتك. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق وتكامل Traefik للوصول الآمن عبر HTTPS. يتم إنشاء حساب مسؤول تلقائيًا عند التشغيل الأول باستخدام بيانات الاعتماد التي تقوم بتكوينها أثناء النشر.
الميزات الرئيسية لـ Planka
لوحات كانبان في الوقت الحقيقي
تظهر التغييرات فورًا لجميع أعضاء الفريق مع تحديثات مباشرة مدعومة باتصالات WebSocket.
Drag-and-drop cards
انقل المهام بين القوائم وأعد ترتيب الأولويات باستخدام تفاعلات السحب والإفلات البديهية.
File attachments
أرفق الملفات والصور مباشرة بالبطاقات للحفاظ على أصول المشروع منظمة جنبًا إلى جنب مع المهام.
تعليقات المهمة
ناقش المهام مع أعضاء الفريق عبر تعليقات البطاقة مع إشعارات فورية.
Labels and due dates
صنف البطاقات باستخدام تسميات ملونة وحدد تواريخ الاستحقاق لتتبع المواعيد النهائية عبر المشاريع.
لوحات متعددة المشاريع
نظّم العمل عبر مشاريع متعددة باستخدام لوحات منفصلة، لكل منها قوائمها وأعضاؤها الخاصون.
لماذا تشغّل Planka على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."