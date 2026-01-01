خصم يصل إلى 69% على Planka

Deploy Planka in one click installation.

Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
Deploy Planka in one click installation.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Planka

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Planka

Planka هو تطبيق لوحة كانبان مجاني ومفتوح المصدر مصمم لمجموعات العمل التي تحتاج إلى بديل بسيط ومستضاف ذاتيًا لـ Trello. مع التحديثات في الوقت الفعلي، وإدارة البطاقات بالسحب والإفلات، وواجهة نظيفة، يساعد Planka الفرق على تنظيم المشاريع، وتتبع المهام، والتعاون دون الاعتماد على منصات SaaS الاحتكارية أو دفع رسوم اشتراك لكل مستخدم.

يؤدي استضافة Planka ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى إبقاء جميع بيانات المشروع والمرفقات واتصالات الفريق تحت سيطرتك. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق وتكامل Traefik للوصول الآمن عبر HTTPS. يتم إنشاء حساب مسؤول تلقائيًا عند التشغيل الأول باستخدام بيانات الاعتماد التي تقوم بتكوينها أثناء النشر.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Planka

لوحات كانبان في الوقت الحقيقي

تظهر التغييرات فورًا لجميع أعضاء الفريق مع تحديثات مباشرة مدعومة باتصالات WebSocket.

Drag-and-drop cards

انقل المهام بين القوائم وأعد ترتيب الأولويات باستخدام تفاعلات السحب والإفلات البديهية.

File attachments

أرفق الملفات والصور مباشرة بالبطاقات للحفاظ على أصول المشروع منظمة جنبًا إلى جنب مع المهام.

تعليقات المهمة

ناقش المهام مع أعضاء الفريق عبر تعليقات البطاقة مع إشعارات فورية.

Labels and due dates

صنف البطاقات باستخدام تسميات ملونة وحدد تواريخ الاستحقاق لتتبع المواعيد النهائية عبر المشاريع.

لوحات متعددة المشاريع

نظّم العمل عبر مشاريع متعددة باستخدام لوحات منفصلة، لكل منها قوائمها وأعضاؤها الخاصون.

لماذا تشغّل Planka على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀

Noel
Noel

أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.

Omkar
Omkar

دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

Sylvain
Sylvain

جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.

Herriman
Herriman

"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."

Martin K
Martin K

"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

اشترك براحة بال تامة مع ضمان إعادة الأموال خلال 30 يوماً. لمعرفة الشروط، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد لدينا.

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