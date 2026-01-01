Redpanda Console هي واجهة مستخدم ويب مفتوحة المصدر بناها Redpanda Data لفحص وتشغيل مجموعات التدفق المتوافقة مع Kafka. إنها تعرض المواضيع، الأقسام، الإزاحات، مجموعات المستهلكين، المخططات، ACLs، وحمولات الرسائل الحية من خلال واجهة واحدة، مع دعم مدمج لفك تشفير JSON، Avro، Protobuf، و MessagePack.

هذا النشر بنقرة واحدة يشحن Console جنبًا إلى جنب مع وسيط Redpanda مدمج لتحصل على نقطة نهاية Kafka-API عاملة، و Schema Registry، و Admin API بمجرد بدء تشغيل الحاوية. الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك تحافظ على بيانات الأحداث، وحمولات العملاء، وبيانات تعريف التدفق تحت سيطرتك بالكامل بدون رسوم SaaS لكل وسيط.