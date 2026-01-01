انشر Redpanda Console بنقرة واحدة.
واجهة ويب سهلة للمطورين لإدارة مجموعات Kafka و Redpanda والمواضيع ومجموعات المستهلكين وتدفقات الرسائل الحية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Redpanda Console
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Redpanda Console
Redpanda Console هي واجهة مستخدم ويب مفتوحة المصدر بناها Redpanda Data لفحص وتشغيل مجموعات التدفق المتوافقة مع Kafka. إنها تعرض المواضيع، الأقسام، الإزاحات، مجموعات المستهلكين، المخططات، ACLs، وحمولات الرسائل الحية من خلال واجهة واحدة، مع دعم مدمج لفك تشفير JSON، Avro، Protobuf، و MessagePack.
هذا النشر بنقرة واحدة يشحن Console جنبًا إلى جنب مع وسيط Redpanda مدمج لتحصل على نقطة نهاية Kafka-API عاملة، و Schema Registry، و Admin API بمجرد بدء تشغيل الحاوية. الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك تحافظ على بيانات الأحداث، وحمولات العملاء، وبيانات تعريف التدفق تحت سيطرتك بالكامل بدون رسوم SaaS لكل وسيط.
الميزات الرئيسية لـ Redpanda Console
عارض الرسائل المباشر
بث السجلات من أي موضوع في الوقت الفعلي مع التنقل عبر الزمن والبحث وفك تشفير كل حقل على حدة لحمولات JSON و Avro و Protobuf.
إدارة المواضيع
إنشاء المواضيع وتكوينها وحذفها، وتعديل إعدادات الاستبقاء والتقسيم، وإنتاج رسائل اختبار مباشرة من المتصفح.
رؤى مجموعات المستهلكين
فحص أعضاء المجموعة، والتأخير لكل قسم، والإزاحات حتى تتمكن من تصحيح أخطاء المستهلكين العالقين دون الحاجة إلى البحث في أدوات سطر الأوامر.
سجل المخطط مدمج
تصفح مخططات Avro وJSON Schema وProtobuf، واعرض سجل الإصدارات، وتحقق من التوافق قبل نشر التغييرات.
وسيط Redpanda المضمن
يأتي مع وسيط Redpanda مهيأ بالكامل يعرض Kafka API و Schema Registry و Admin API للاختبار الفوري.
متوافق مع Kafka API
قم بتوصيل Console بأي مجموعة Kafka خارجية، أو Confluent Cloud، أو MSK، أو Redpanda عن طريق توجيهها إلى الوسطاء الحاليين لديك.
لماذا تشغّل Redpanda Console على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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