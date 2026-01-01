متصفح ستيل هو بيئة متصفح معزولة مفتوحة المصدر مصممة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير عمل الأتمتة. يغلف هذا المتصفح نسخة مُدارة من كروم خلف واجهة برمجة تطبيقات REST و WebSocket، مما يكشف بروتوكول Chrome DevTools الكامل حتى يتمكن الوكلاء من تصفح الصفحات، وملء النماذج، والتقاط لقطات الشاشة، واستخراج البيانات المنظمة دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات Puppeteer أو Selenium.

استضافة متصفح ستيل ذاتيًا تحافظ على كل جلسة تصفح، ومتجر ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، والحمولة المستخرجة على البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من سحابة متصفح تابعة لجهة خارجية. تتجنب بذلك التسعير لكل جلسة، وتحتفظ بالتحكم في الوكلاء (البروكسيات) وإعدادات مكافحة الكشف، ويمكنك ربط أي إطار عمل لوكيل الذكاء الاصطناعي — مثل LangChain أو CrewAI أو OpenAI Agents SDK أو التعليمات البرمجية المخصصة — بنفس الواجهة الخلفية.