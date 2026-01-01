نشر متصفح ستيل بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات متصفح مفتوحة المصدر تمنح وكلاء الذكاء الاصطناعي تحكمًا كاملاً في مثيل Chrome حقيقي لأتمتة الويب واستخراج البيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Steel Browser
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Steel Browser
متصفح ستيل هو بيئة متصفح معزولة مفتوحة المصدر مصممة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير عمل الأتمتة. يغلف هذا المتصفح نسخة مُدارة من كروم خلف واجهة برمجة تطبيقات REST و WebSocket، مما يكشف بروتوكول Chrome DevTools الكامل حتى يتمكن الوكلاء من تصفح الصفحات، وملء النماذج، والتقاط لقطات الشاشة، واستخراج البيانات المنظمة دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات Puppeteer أو Selenium.
استضافة متصفح ستيل ذاتيًا تحافظ على كل جلسة تصفح، ومتجر ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)، والحمولة المستخرجة على البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من سحابة متصفح تابعة لجهة خارجية. تتجنب بذلك التسعير لكل جلسة، وتحتفظ بالتحكم في الوكلاء (البروكسيات) وإعدادات مكافحة الكشف، ويمكنك ربط أي إطار عمل لوكيل الذكاء الاصطناعي — مثل LangChain أو CrewAI أو OpenAI Agents SDK أو التعليمات البرمجية المخصصة — بنفس الواجهة الخلفية.
الميزات الرئيسية لـ Steel Browser
إدارة الجلسة
إنشاء، إيقاف مؤقت، استئناف، وتدمير جلسات متصفح معزولة عبر واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة، مع الحفاظ على ملفات تعريف الارتباط والتخزين المحلي عبر المكالمات.
وصول كامل إلى CDP
اتصل مباشرة ببروتوكول Chrome DevTools عبر WebSocket للتحكم الدقيق باستخدام Puppeteer أو Playwright أو أي عميل متوافق مع CDP.
صفحة إلى Markdown و PDF
نقاط النهاية المضمنة تحول أي صفحة معروضة إلى Markdown نظيف، أو PDF، أو لقطات شاشة، جاهزة للتغذية في نوافذ سياق نماذج اللغة الكبيرة (LLM) أو مسارات عمل المستندات.
مصَحِّح الجلسة المباشرة
تعرض لوحة المعلومات المرئية كل جلسة في الوقت الفعلي حتى تتمكن من مشاهدة ما يراه الوكيل، وإعادة تشغيل الإجراءات، وتشخيص الأعطال دون إعادة تشغيل المهام.
SDKs مستقلة عن الإطار
حزم SDK الرسمية لـ Python و Node تتكامل مع LangChain و CrewAI و OpenAI Agents والمكدسات المخصصة — يمكنك التبديل من مزودي المتصفحات السحابية دون إعادة كتابة منطق الوكيل.
لماذا تشغّل Steel Browser على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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