Teable هو بديل سريع ومفتوح المصدر لـ Airtable يجمع بين واجهة جدول بيانات مألوفة والقوة الكاملة لقاعدة بيانات PostgreSQL. يدعم أنواع الحقول الغنية، وأنماط العرض المتعددة، والتعاون في الوقت الفعلي، والتصفية على مستوى الصفوف — وكل ذلك مدعوم بقاعدة بيانات تتحكم فيها بالكامل.

استضافة Teable ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن بيانات عملك تعيش في مثيل PostgreSQL الخاص بك دون قيود على الصفوف، ودون رسوم لكل مقعد، ودون احتكار للموردين. يمكن للفرق بناء أدوات داخلية، ومتتبعات للمشاريع، وقواعد بيانات على غرار CRM دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.