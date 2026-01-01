نشر Teable بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية بواجهة جدول بيانات مدعومة بـ PostgreSQL وتعاون في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Teable
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Teable
Teable هو بديل سريع ومفتوح المصدر لـ Airtable يجمع بين واجهة جدول بيانات مألوفة والقوة الكاملة لقاعدة بيانات PostgreSQL. يدعم أنواع الحقول الغنية، وأنماط العرض المتعددة، والتعاون في الوقت الفعلي، والتصفية على مستوى الصفوف — وكل ذلك مدعوم بقاعدة بيانات تتحكم فيها بالكامل.
استضافة Teable ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن بيانات عملك تعيش في مثيل PostgreSQL الخاص بك دون قيود على الصفوف، ودون رسوم لكل مقعد، ودون احتكار للموردين. يمكن للفرق بناء أدوات داخلية، ومتتبعات للمشاريع، وقواعد بيانات على غرار CRM دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية.
الميزات الرئيسية لـ Teable
PostgreSQL الواجهة الخلفية
يتم تخزين جميع البيانات في قاعدة بيانات PostgreSQL قياسية تملكها، بدون تنسيق خاص أو قيود على البائع.
أنواع عرض متعددة
التبديل بين طرق عرض الشبكة والمعرض وكانبان والتقويم والنماذج للعمل مع البيانات بالتنسيق الذي يناسب كل سير عمل.
تعاون في الوقت الحقيقي
يمكن لأعضاء فريق متعددين تعديل الجداول بشكل متزامن مع تحديثات مباشرة ودون أي تعارضات.
لا حدود للصفوف
على عكس بدائل SaaS، لا يفرض Teable المستضاف ذاتيًا أي قيود مصطنعة على الصفوف أو الجداول أو حجم مساحة العمل.
الوصول إلى API
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات RESTful دمج بيانات Teable مع الأدوات الخارجية ومنصات الأتمتة والتطبيقات المخصصة.
لماذا تشغّل Teable على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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