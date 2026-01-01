MindsDB هو منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تدمج التعلم الآلي مباشرة في بنية قاعدة بياناتك الحالية عبر SQL. بدلاً من بناء مسارات تعلم آلي منفصلة، يمكنك إنشاء وتدريب واستعلام النماذج التنبؤية باستخدام صيغة SQL القياسية مقابل بياناتك في PostgreSQL أو MySQL أو MongoDB. وهو يدعم AutoML، والتنبؤ بالسلاسل الزمنية، والتصنيف، والتكاملات مع OpenAI و Hugging Face ومقدمي الذكاء الاصطناعي الآخرين.

نشر MindsDB على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التدريب ومخرجات النموذج ضمن بنيتك التحتية، ويوفر موارد مخصصة لتدريب النماذج، ويزيل تكاليف السحابة لكل تنبؤ — مما يجعل الذكاء الاصطناعي متاحًا لفرق البيانات بتكلفة ثابتة يمكن التنبؤ بها.