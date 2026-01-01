انشر MindsDB بنقرة واحدة.
منصة ذكاء اصطناعي تتيح لك بناء واستعلام نماذج التعلم الآلي من قواعد بياناتك باستخدام لغة SQL القياسية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ MindsDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام MindsDB
MindsDB هو منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر تدمج التعلم الآلي مباشرة في بنية قاعدة بياناتك الحالية عبر SQL. بدلاً من بناء مسارات تعلم آلي منفصلة، يمكنك إنشاء وتدريب واستعلام النماذج التنبؤية باستخدام صيغة SQL القياسية مقابل بياناتك في PostgreSQL أو MySQL أو MongoDB. وهو يدعم AutoML، والتنبؤ بالسلاسل الزمنية، والتصنيف، والتكاملات مع OpenAI و Hugging Face ومقدمي الذكاء الاصطناعي الآخرين.
نشر MindsDB على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التدريب ومخرجات النموذج ضمن بنيتك التحتية، ويوفر موارد مخصصة لتدريب النماذج، ويزيل تكاليف السحابة لكل تنبؤ — مما يجعل الذكاء الاصطناعي متاحًا لفرق البيانات بتكلفة ثابتة يمكن التنبؤ بها.
الميزات الرئيسية لـ MindsDB
التعلم الآلي المستند إلى SQL
إنشاء نماذج التعلم الآلي والاستعلام عنها باستخدام SQL القياسي — لا تتطلب أطر عمل Python أو مسارات ML منفصلة.
محرك AutoML
تقلل هندسة الميزات الآلية واختيار النموذج من الخبرة اللازمة لنشر نماذج تنبؤية دقيقة.
دعم متعدد قواعد البيانات
اتصل بـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB والمزيد لتدريب النماذج مباشرةً على بيانات الإنتاج الحالية لديك.
تكاملات نماذج الذكاء الاصطناعي
دمج OpenAI و Hugging Face ومقدمي الخدمات الآخرين لإضافة معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المدعومة بتقنية GPT وقدرات الذكاء الاصطناعي المخصصة عبر SQL.
التنبؤ بالسلاسل الزمنية
أنشئ نماذج التنبؤ بالطلب، واكتشاف الحالات الشاذة، والتنبؤ بالمخزون دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في التعلم الآلي.
لماذا تشغّل MindsDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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