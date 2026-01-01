انشر بحثًا محليًا معمقًا بتثبيت بنقرة واحدة.
مساعد بحث بالذكاء الاصطناعي مستضاف ذاتيًا يدير مهام سير عمل بحث عميق تكرارية باستخدام موفري LLM السحابيين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Local Deep Research
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Local Deep Research
البحث العميق المحلي هو مساعد بحث بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يمتلك أكثر من 7,200 نجمة على GitHub، ويدير مهام سير عمل بحثية متعددة الخطوات على البنية التحتية الخاصة بك. إنه يخطط للاستعلامات، ويجمع المصادر عبر الويب، ويتابع الثغرات، وينتج تقارير موثقة — وهو نفس النمط الذي تتبعه منتجات البحث العميق التجارية، ولكن مع تحكم كامل في النموذج ومحركات البحث التي تقوم بالعمل.
يربط هذا النشر البحث العميق المحلي بمزود LLM السحابي المفضل لديك — OpenRouter، OpenAI، Anthropic، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI — ويأتي مع SearXNG كواجهة خلفية بحث تحترم الخصوصية، لذا تبقى استعلامات البحث والمصادر المجمعة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بينما يتم تشغيل استدلال النموذج مقابل المزود الرائد الذي تختاره.
الميزات الرئيسية لـ Local Deep Research
بحث عميق تكراري
يخطط للاستعلامات، ويتابع الثغرات، ويجمع المصادر في تقارير منظمة مع الاستشهادات بدلاً من الإجابات الفردية.
مزودو LLM السحابية
يعمل مع OpenRouter وOpenAI وAnthropic، وأي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI — قم بتبديل المزودين والنماذج من واجهة المستخدم للويب دون إعادة تشغيل الحاوية.
الواجهة الخلفية للبحث الخاص
مزود بـ SearXNG بحيث يتم تجميع استعلامات البحث من عشرات محركات البحث دون تعريضها لأجهزة التتبع التجارية.
بياناتك تبقى محفوظة
سجل البحث، والتقارير التي تم إنشاؤها، والتكوين موجودة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — فقط استدعاءات استدلال النموذج تغادر الخادم، مشفرة أثناء النقل إلى مزودك المختار.
تقارير مستشهد بها، قابلة للتصدير
كل مطالبة مرتبطة بمصدرها حتى يمكن مراجعة التقارير والتحقق منها وتصديرها للاستخدام اللاحق.
تكوين قائم على الويب
يتم إدارة مزودي النماذج ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) وإعدادات البحث من خلال صفحة الإعدادات المضمنة — لا حاجة لتعديل ملفات التكوين على الخادم.
لماذا تشغّل Local Deep Research على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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