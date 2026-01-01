البحث العميق المحلي هو مساعد بحث بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يمتلك أكثر من 7,200 نجمة على GitHub، ويدير مهام سير عمل بحثية متعددة الخطوات على البنية التحتية الخاصة بك. إنه يخطط للاستعلامات، ويجمع المصادر عبر الويب، ويتابع الثغرات، وينتج تقارير موثقة — وهو نفس النمط الذي تتبعه منتجات البحث العميق التجارية، ولكن مع تحكم كامل في النموذج ومحركات البحث التي تقوم بالعمل.

يربط هذا النشر البحث العميق المحلي بمزود LLM السحابي المفضل لديك — OpenRouter، OpenAI، Anthropic، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI — ويأتي مع SearXNG كواجهة خلفية بحث تحترم الخصوصية، لذا تبقى استعلامات البحث والمصادر المجمعة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بينما يتم تشغيل استدلال النموذج مقابل المزود الرائد الذي تختاره.