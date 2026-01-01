نشر Zipline بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم تحميل ملفات وصور متوافق مع ShareX، مع لوحة تحكم أنيقة ومختصر روابط مدمج.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Zipline
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Zipline
Zipline هو خادم تحميل ملفات وصور مستضاف ذاتيًا مصمم للمستخدمين المتقدمين الذين يحتاجون إلى مشاركة سريعة وموثوقة مع تحكم كامل في بياناتهم. وهو يدعم ShareX وFlameshot وأدوات لقطة الشاشة الأخرى جاهزًا للاستخدام، مما يجعله بديلاً سلسًا لخدمات التحميل المستندة إلى السحابة مثل Imgur أو file.io.
بالإضافة إلى التحميلات البسيطة، يتضمن Zipline اختصار الروابط، وصناديق لصق الأكواد، وتنظيم المجلدات، وتخصيص التضمين، وإدارة المستخدمين. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني مساحة تخزين غير محدودة، وعدم وجود قيود على حجم الملفات، وخصوصية كاملة لكل عملية تحميل.
الميزات الرئيسية لـ Zipline
تكامل ShareX
دعم ShareX وFlameshot الأصلي ورافع الملفات المخصص يتيح لك التقاط ومشاركة لقطات الشاشة في ثوانٍ.
مختصر URL مدمج
اختصر الروابط جنبًا إلى جنب مع تحميلات الملفات من لوحة تحكم واحدة دون الحاجة إلى خدمة منفصلة.
إدارة المستخدمين
إنشاء حسابات متعددة مع حصص تحميل فردية، وأذونات، ومكتبات ملفات منفصلة.
تضمين التخصيص
تخصيص تضمينات OpenGraph بحيث تعرض الروابط المشتركة معاينات غنية على Discord و Slack ووسائل التواصل الاجتماعي.
مستودع الكود
شارك مقتطفات التعليمات البرمجية المميزة بناءً على بناء الجملة مع الكشف التلقائي عن اللغة وخيارات انتهاء الصلاحية.
لماذا تشغّل Zipline على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."