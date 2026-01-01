معرض المنزل هو معرض ويب مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لأرشيفات الصور ومقاطع الفيديو الشخصية. يقوم بفهرسة الوسائط الخاصة بك على القرص، ويستخرج بيانات EXIF الوصفية، وينشئ معاينات متعددة الدقة، ويوفر تجربة تصفح سريعة بالتمرير اللانهائي تعمل بنفس الكفاءة على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المكتبي — دون تحميل أي شيء إلى خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية.

ما يميزه هو الاكتشاف المدرك للمحتوى. يستخدم معرض المنزل نماذج TensorFlow لتضمين كل صورة للبحث عن صور مماثلة، ويقوم بتشغيل اكتشاف الوجوه لتتمكن من التصفح حسب الشخص، ويقوم بتحويل إحداثيات GPS الجغرافية العكسية إلى أسماء أماكن قابلة للقراءة. تبقى الملفات الأصلية دون مساس ويمكن حتى نقلها دون اتصال بالإنترنت بمجرد إنشاء المعاينات، مما يجعله مناسبًا تمامًا للأرشيفات طويلة الأجل التي تمتد عبر محركات أقراص متعددة.