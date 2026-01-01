نشر Home Gallery بنقرة واحدة.
معرض صور وفيديوهات ذاتي الاستضافة يعمل عبر المتصفح، مزود بميزات البحث عن الصور المتشابهة، والتعرف على الوجوه، وتحديد المواقع الجغرافية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Home Gallery
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Home Gallery
معرض المنزل هو معرض ويب مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لأرشيفات الصور ومقاطع الفيديو الشخصية. يقوم بفهرسة الوسائط الخاصة بك على القرص، ويستخرج بيانات EXIF الوصفية، وينشئ معاينات متعددة الدقة، ويوفر تجربة تصفح سريعة بالتمرير اللانهائي تعمل بنفس الكفاءة على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المكتبي — دون تحميل أي شيء إلى خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية.
ما يميزه هو الاكتشاف المدرك للمحتوى. يستخدم معرض المنزل نماذج TensorFlow لتضمين كل صورة للبحث عن صور مماثلة، ويقوم بتشغيل اكتشاف الوجوه لتتمكن من التصفح حسب الشخص، ويقوم بتحويل إحداثيات GPS الجغرافية العكسية إلى أسماء أماكن قابلة للقراءة. تبقى الملفات الأصلية دون مساس ويمكن حتى نقلها دون اتصال بالإنترنت بمجرد إنشاء المعاينات، مما يجعله مناسبًا تمامًا للأرشيفات طويلة الأجل التي تمتد عبر محركات أقراص متعددة.
الميزات الرئيسية لـ Home Gallery
البحث عن صور مشابهة
اختر أي صورة واستعرض لقطات مشابهة بصريًا عبر الأرشيف بأكمله — اعثر على كل صورة غروب شمس أو شاطئ أو حيوان أليف دون الحاجة إلى وضع علامات يدوية.
اكتشاف الوجه
يتم اكتشاف الوجوه تلقائيًا وتجميعها، لذا فإن تصفح جميع صور شخص واحد يتم بنقرة واحدة بدلاً من مهمة البحث عن طريق العلامات.
بحث جغرافي عكسي
تُحل إحداثيات GPS في EXIF إلى أسماء البلدان والمدن والأماكن بحيث يصبح المعرض خريطة قابلة للبحث لمكان التقاط كل صورة.
لغة استعلام تعبيرية
قم بتصفية المكتبة باستخدام عوامل التشغيل "و" و"أو" و"ليس" عبر العلامات والتواريخ والأماكن والوجوه وبيانات تعريف الكاميرا لإنشاء طرق عرض محفوظة دقيقة.
دعم المصادر غير المتصلة
بمجرد استخراج المعاينات، يمكن أن يظل القرص الأصلي غير متصل بالإنترنت — وهو مثالي للأرشيفات المنتشرة عبر محركات الأقراص الخارجية التي لا تكون متصلة دائمًا.
معرض جوال PWA
يوفر تطبيق الويب التقدمي القابل للتثبيت تجربة تصفح شبيهة بالتطبيق على الهواتف والأجهزة اللوحية دون الحاجة إلى تثبيت أصلي أو متجر تطبيقات.
لماذا تشغّل Home Gallery على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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