خصم يصل إلى 69% على Home Gallery

نشر Home Gallery بنقرة واحدة.

معرض صور وفيديوهات ذاتي الاستضافة يعمل عبر المتصفح، مزود بميزات البحث عن الصور المتشابهة، والتعرف على الوجوه، وتحديد المواقع الجغرافية.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Home Gallery بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Home Gallery

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Home Gallery

معرض المنزل هو معرض ويب مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لأرشيفات الصور ومقاطع الفيديو الشخصية. يقوم بفهرسة الوسائط الخاصة بك على القرص، ويستخرج بيانات EXIF الوصفية، وينشئ معاينات متعددة الدقة، ويوفر تجربة تصفح سريعة بالتمرير اللانهائي تعمل بنفس الكفاءة على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المكتبي — دون تحميل أي شيء إلى خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية.

ما يميزه هو الاكتشاف المدرك للمحتوى. يستخدم معرض المنزل نماذج TensorFlow لتضمين كل صورة للبحث عن صور مماثلة، ويقوم بتشغيل اكتشاف الوجوه لتتمكن من التصفح حسب الشخص، ويقوم بتحويل إحداثيات GPS الجغرافية العكسية إلى أسماء أماكن قابلة للقراءة. تبقى الملفات الأصلية دون مساس ويمكن حتى نقلها دون اتصال بالإنترنت بمجرد إنشاء المعاينات، مما يجعله مناسبًا تمامًا للأرشيفات طويلة الأجل التي تمتد عبر محركات أقراص متعددة.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Home Gallery

البحث عن صور مشابهة

اختر أي صورة واستعرض لقطات مشابهة بصريًا عبر الأرشيف بأكمله — اعثر على كل صورة غروب شمس أو شاطئ أو حيوان أليف دون الحاجة إلى وضع علامات يدوية.

اكتشاف الوجه

يتم اكتشاف الوجوه تلقائيًا وتجميعها، لذا فإن تصفح جميع صور شخص واحد يتم بنقرة واحدة بدلاً من مهمة البحث عن طريق العلامات.

بحث جغرافي عكسي

تُحل إحداثيات GPS في EXIF إلى أسماء البلدان والمدن والأماكن بحيث يصبح المعرض خريطة قابلة للبحث لمكان التقاط كل صورة.

لغة استعلام تعبيرية

قم بتصفية المكتبة باستخدام عوامل التشغيل "و" و"أو" و"ليس" عبر العلامات والتواريخ والأماكن والوجوه وبيانات تعريف الكاميرا لإنشاء طرق عرض محفوظة دقيقة.

دعم المصادر غير المتصلة

بمجرد استخراج المعاينات، يمكن أن يظل القرص الأصلي غير متصل بالإنترنت — وهو مثالي للأرشيفات المنتشرة عبر محركات الأقراص الخارجية التي لا تكون متصلة دائمًا.

معرض جوال PWA

يوفر تطبيق الويب التقدمي القابل للتثبيت تجربة تصفح شبيهة بالتطبيق على الهواتف والأجهزة اللوحية دون الحاجة إلى تثبيت أصلي أو متجر تطبيقات.

لماذا تشغّل Home Gallery على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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