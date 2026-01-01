انشر JumpServer بنقرة واحدة.
منصة إدارة الوصول المتميز مفتوحة المصدر للوصول المركزي إلى SSH و RDP وقواعد البيانات لجميع البنى التحتية الخاصة بك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ JumpServer
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام JumpServer
JumpServer هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الوصول المتميز (PAM) توفر بوابة مركزية للوصول إلى جميع أصول البنية التحتية — الخوادم وقواعد البيانات ومجموعات Kubernetes وأجهزة الشبكة. بدلاً من توزيع مفاتيح SSH أو مشاركة كلمات المرور مباشرة، تقوم الفرق بالمصادقة عبر JumpServer، الذي يعمل كوسيط لكل اتصال، ويسجل جميع الأنشطة، ويسجل الجلسات لأغراض التدقيق والامتثال. يتم التحكم في الوصول بواسطة أذونات قائمة على الأدوار وسير عمل موافقة اختياري.
يؤدي الاستضافة الذاتية لـ JumpServer إلى الاحتفاظ بجميع تسجيلات الجلسات وسجلات الوصول وبيانات الاعتماد المخزنة على البنية التحتية الخاصة بك — وهو أمر بالغ الأهمية لأطر الامتثال مثل SOX وPCI-DSS وISO 27001 التي تتطلب مسارات تدقيق وإثباتًا بأن الوصول إلى الأنظمة الحساسة يتم التحكم فيه ومراقبته.
الميزات الرئيسية لـ JumpServer
بوابة وصول مركزية
توجيه جميع اتصالات SSH وRDP وVNC وقواعد البيانات عبر وكيل واحد مدقق، مما يلغي التعرض المباشر لبيانات الاعتماد للمهندسين.
تسجيل الجلسة وإعادة تشغيلها
يتم تسجيل كل جلسة ذات امتيازات وإعادة تشغيلها في المتصفح، مما يمنح فرق الأمن سجلاً كاملاً للتحقيق الجنائي لجميع أنشطة البنية التحتية.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
امنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى أصول محددة باستخدام أذونات دقيقة وسير عمل موافقة محدد بوقت، بحيث لا تتم مشاركة بيانات الاعتماد مباشرة أبدًا.
دعم متعدد البروتوكولات
إدارة خوادم Linux عبر SSH، وأجهزة Windows عبر RDP أو VNC، وقواعد البيانات العلائقية، ومجموعات Kubernetes، وأجهزة الشبكة من منصة واحدة.
خزانة بيانات الاعتماد المدمجة
تخزين بيانات الاعتماد وتدويرها ودفعها تلقائيًا حتى يتصل المستخدمون عبر JumpServer دون معرفة كلمات المرور الأساسية على الإطلاق.
لماذا تشغّل JumpServer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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