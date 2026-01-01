JumpServer هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الوصول المتميز (PAM) توفر بوابة مركزية للوصول إلى جميع أصول البنية التحتية — الخوادم وقواعد البيانات ومجموعات Kubernetes وأجهزة الشبكة. بدلاً من توزيع مفاتيح SSH أو مشاركة كلمات المرور مباشرة، تقوم الفرق بالمصادقة عبر JumpServer، الذي يعمل كوسيط لكل اتصال، ويسجل جميع الأنشطة، ويسجل الجلسات لأغراض التدقيق والامتثال. يتم التحكم في الوصول بواسطة أذونات قائمة على الأدوار وسير عمل موافقة اختياري.

يؤدي الاستضافة الذاتية لـ JumpServer إلى الاحتفاظ بجميع تسجيلات الجلسات وسجلات الوصول وبيانات الاعتماد المخزنة على البنية التحتية الخاصة بك — وهو أمر بالغ الأهمية لأطر الامتثال مثل SOX وPCI-DSS وISO 27001 التي تتطلب مسارات تدقيق وإثباتًا بأن الوصول إلى الأنظمة الحساسة يتم التحكم فيه ومراقبته.