انشر WBO بتثبيت بنقرة واحدة.
لوح أبيض تعاوني في الوقت الفعلي للعصف الذهني للفريق والاجتماعات عن بعد والتخطيط المرئي على لوحة مشتركة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ WBO
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام WBO
WBO (السبورة البيضاء عبر الإنترنت) هي سبورة بيضاء تعاونية في الوقت الفعلي مستضافة ذاتيًا تتيح لعدة مستخدمين الرسم والكتابة والتعليق على لوحة لا نهائية مشتركة في وقت واحد. وهي تدعم الرسم الحر والأشكال الهندسية والنصوص وإدراج الصور مع مزامنة فورية بين جميع المشاركين المتصلين.
تمنح استضافة WBO ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الفرق سبورة بيضاء خاصة تظل نشطة بين الجلسات دون الكشف عن المحتوى لخدمات الجهات الخارجية. تظل اللوحة الدائمة متاحة عبر عنوان URL ثابت للمشاريع الجارية، مما يجعلها مثالية لتخطيط السبرنت عن بعد، والتدريس، والرسوم البيانية التقنية، وجلسات العصف الذهني الإبداعية.
الميزات الرئيسية لـ WBO
تعاون في الوقت الفعلي
يرسم عدة مستخدمين ويدونون ملاحظات على نفس اللوحة بشكل متزامن مع مزامنة فورية وبدون الحاجة إلى تحديث.
لوحة قماشية دائمة
يتم حفظ محتوى السبورة البيضاء تلقائيًا ويمكن الوصول إليه على نفس عنوان URL كلما أعاد المشاركون الاتصال.
أدوات الرسم
يغطي الرسم الحر، والأشكال الهندسية، والتسميات النصية، وتحميل الصور النطاق الكامل لحالات استخدام السبورة البيضاء.
لا حاجة إلى حساب
أي شخص لديه رابط السبورة البيضاء يمكنه الانضمام والمساهمة فورًا دون الحاجة إلى تسجيل أو حواجز تسجيل الدخول.
لماذا تشغّل WBO على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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