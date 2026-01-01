نشر RomM بنقرة واحدة.
مدير ROM مستضاف ذاتيًا ينظم مجموعات الألعاب القديمة مع البيانات الوصفية وصور الغلاف وطريقة اللعب القائمة على المتصفح.
اختر باقة VPS المناسبة لـ RomM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام RomM
RomM هو منصة شاملة لإدارة ملفات ROM ذاتية الاستضافة تحول ملفات الألعاب المتناثرة إلى مكتبة منظمة وقابلة للبحث. تقوم تلقائيًا بإثراء مجموعتك بصور الأغلفة ولقطات الشاشة والأوصاف من IGDB و MobyGames، وتدعم مئات المنصات بدءًا من ألعاب الأركيد الكلاسيكية وصولاً إلى أجهزة الألعاب الحديثة.
استضافة RomM ذاتيًا تعني أن مجموعة ألعابك تبقى على بنيتك التحتية الخاصة — لا توجد مخاوف بشأن شروط خدمة التخزين السحابي، ولا تقييد لعرض النطاق الترددي، ولا رسوم شهرية. أنت تتحكم في من لديه حق الوصول، وتنمو مكتبتك بلا حدود كلما أضفت منصات جديدة أو أكملت مجموعات ألعاب.
الميزات الرئيسية لـ RomM
بيانات تعريفية أوتوماتيكية
يجلب صور الأغلفة ولقطات الشاشة والأوصاف من IGDB و MobyGames، مما يلغي ساعات من الفهرسة اليدوية للمجموعات الكبيرة.
اللعب المعتمد على المتصفح
العب الألعاب مباشرة في المتصفح عبر EmulatorJS و RuffleRS دون تثبيت محاكيات على كل جهاز.
دعم متعدد المنصات
ينظم مجموعات تشمل NES و SNES و PlayStation وألعاب الأركيد، ومئات المنصات الأخرى تحت واجهة موحدة واحدة.
أذونات المستخدم
ضوابط الوصول الدقيقة تتيح لك مشاركة مكتبتك مع العائلة أو الأصدقاء، مع الحفاظ على الوظائف الإدارية مقيدة.
تجميع الألعاب متعددة الملفات
يكتشف ويجمع تلقائيًا العناوين متعددة الأقراص والمتغيرات الإقليمية والمراجعات بحيث تظهر كل لعبة كإدخال واحد.
لماذا تشغّل RomM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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