RomM هو منصة شاملة لإدارة ملفات ROM ذاتية الاستضافة تحول ملفات الألعاب المتناثرة إلى مكتبة منظمة وقابلة للبحث. تقوم تلقائيًا بإثراء مجموعتك بصور الأغلفة ولقطات الشاشة والأوصاف من IGDB و MobyGames، وتدعم مئات المنصات بدءًا من ألعاب الأركيد الكلاسيكية وصولاً إلى أجهزة الألعاب الحديثة.

استضافة RomM ذاتيًا تعني أن مجموعة ألعابك تبقى على بنيتك التحتية الخاصة — لا توجد مخاوف بشأن شروط خدمة التخزين السحابي، ولا تقييد لعرض النطاق الترددي، ولا رسوم شهرية. أنت تتحكم في من لديه حق الوصول، وتنمو مكتبتك بلا حدود كلما أضفت منصات جديدة أو أكملت مجموعات ألعاب.