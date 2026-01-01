انشر NocoBase بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر قابلة للتوسيع بدون ترميز لبناء الأدوات الداخلية وتطبيقات الأعمال ذات بنية قائمة على الإضافات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ NocoBase
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام NocoBase
NocoBase هي منصة مفتوحة المصدر لا تتطلب/تتطلب القليل من التعليمات البرمجية، تركز على قابلية التوسع، وتجمع بين واجهة مرئية وهندسة معمارية قائمة على المكونات الإضافية حتى يتمكن كل من المطورين المواطنين والمهندسين من التعاون بفعالية. يغطي محرك نمذجة البيانات الخاص بها، ومنشئ واجهة المستخدم بالسحب والإفلات، وأدوات أتمتة سير العمل كل شيء بدءًا من تطبيقات CRUD البسيطة وصولاً إلى تطبيقات الأعمال المعقدة متعددة المستأجرين.
استضافة NocoBase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي التسعير لكل مستخدم، ويحافظ على بيانات الأعمال الحساسة على البنية التحتية الخاصة بك، ويمنح فرق التطوير حرية تثبيت المكونات الإضافية المخصصة والتكامل مع الأنظمة الداخلية دون أي قيود من البائع.
الميزات الرئيسية لـ NocoBase
نمذجة البيانات المرئية
تحديد الجداول والحقول والعلاقات المعقدة من خلال واجهة مرئية، مع دعم لجميع أنواع الحقول الشائعة بما في ذلك المرفقات والصيغ وعمليات البحث.
منشئ واجهة المستخدم بخاصية السحب والإفلات
صمم واجهات تطبيقات متجاوبة عن طريق ترتيب الكتل والمكونات على لوحة، دون الحاجة إلى أي كود واجهة أمامية للتخطيطات القياسية.
عمارة قائمة على الإضافات
وسّع المنصة باستخدام إضافات مجتمعية أو مخصصة لأنواع حقول جديدة، وإجراءات، وتكاملات دون تعديل التطبيق الأساسي.
أتمتة سير العمل
أنشئ عمليات عمل شرطية وتدفقات موافقة مرئية، وقم بتشغيل الإجراءات عند تغيير البيانات دون كتابة منطق الواجهة الخلفية من الصفر.
أذونات مستندة إلى الدور
التحكم في الوصول إلى البيانات وعناصر واجهة المستخدم على مستوى الدور، مع دعم تعدد المستأجرين والعزل على مستوى القسم ضمن تثبيت واحد.
واجهات برمجة التطبيقات تلقائية التوليد
يكشف كل نموذج بيانات تلقائيًا عن نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات REST، مما يتيح التكامل مع الأنظمة الخارجية والواجهات الأمامية المخصصة دون الحاجة إلى تطوير إضافي.
لماذا تشغّل NocoBase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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