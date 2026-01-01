NocoBase هي منصة مفتوحة المصدر لا تتطلب/تتطلب القليل من التعليمات البرمجية، تركز على قابلية التوسع، وتجمع بين واجهة مرئية وهندسة معمارية قائمة على المكونات الإضافية حتى يتمكن كل من المطورين المواطنين والمهندسين من التعاون بفعالية. يغطي محرك نمذجة البيانات الخاص بها، ومنشئ واجهة المستخدم بالسحب والإفلات، وأدوات أتمتة سير العمل كل شيء بدءًا من تطبيقات CRUD البسيطة وصولاً إلى تطبيقات الأعمال المعقدة متعددة المستأجرين.

استضافة NocoBase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي التسعير لكل مستخدم، ويحافظ على بيانات الأعمال الحساسة على البنية التحتية الخاصة بك، ويمنح فرق التطوير حرية تثبيت المكونات الإضافية المخصصة والتكامل مع الأنظمة الداخلية دون أي قيود من البائع.