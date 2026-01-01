Fusio هي منصة إدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، تعمل كبوابة API ومنشئ للواجهة الخلفية. تتيح لك عرض جداول قواعد البيانات، والخدمات المصغرة (microservices)، أو المنطق المخصص كواجهات برمجة تطبيقات REST دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية متكررة — مع دعم MySQL، وPostgreSQL، وMongoDB، والمزيد. توفر بوابة المطورين المدمجة للمطورين الخارجيين وصولاً ذاتيًا، وإدارة مفاتيح API، ووثائق OpenAPI مباشرة، بينما تجعل خطط الاشتراك وتحديد معدل الاستخدام من السهل تحقيق الدخل من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك.

مع دعم بروتوكول سياق النموذج (MCP) الأصلي، يمكن لـ Fusio أيضًا أن يعمل كمركز تكامل لوكلاء الذكاء الاصطناعي، لربط بياناتك وخدماتك مباشرة بسير عمل نماذج اللغة الكبيرة (LLM). تضمن الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء جميع حركة مرور API ومنطق الأعمال تحت سيطرتك.