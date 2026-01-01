انشر Fusio بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة واجهات برمجة التطبيقات مفتوحة المصدر لبناء واجهات برمجة التطبيقات وتشغيلها وتحقيق الدخل منها، مع بوابة مطور مرئية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Fusio
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Fusio
Fusio هي منصة إدارة واجهات برمجة التطبيقات (API) مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، تعمل كبوابة API ومنشئ للواجهة الخلفية. تتيح لك عرض جداول قواعد البيانات، والخدمات المصغرة (microservices)، أو المنطق المخصص كواجهات برمجة تطبيقات REST دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية متكررة — مع دعم MySQL، وPostgreSQL، وMongoDB، والمزيد. توفر بوابة المطورين المدمجة للمطورين الخارجيين وصولاً ذاتيًا، وإدارة مفاتيح API، ووثائق OpenAPI مباشرة، بينما تجعل خطط الاشتراك وتحديد معدل الاستخدام من السهل تحقيق الدخل من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك.
مع دعم بروتوكول سياق النموذج (MCP) الأصلي، يمكن لـ Fusio أيضًا أن يعمل كمركز تكامل لوكلاء الذكاء الاصطناعي، لربط بياناتك وخدماتك مباشرة بسير عمل نماذج اللغة الكبيرة (LLM). تضمن الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء جميع حركة مرور API ومنطق الأعمال تحت سيطرتك.
الميزات الرئيسية لـ Fusio
قاعدة البيانات إلى API
عرض MySQL و PostgreSQL و MongoDB ومصادر البيانات الأخرى كواجهات برمجة تطبيقات REST مُدارة دون كتابة تعليمات برمجية نمطية.
بوابة المطورين
تزويد المطورين الخارجيين بإمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) ذاتية الخدمة، وإدارة المفاتيح، ووثائق OpenAPI المباشرة في بوابة ذات علامة تجارية.
تسييل API
إنشاء خطط اشتراك وطبقات لتحديد المعدل لفرض رسوم على استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) مع حصص قابلة للتكوين وتكامل الفواتير.
تكامل MCP
قم بتوصيل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بك مباشرةً بسير عمل وكيل الذكاء الاصطناعي عبر دعم بروتوكول سياق النموذج (Model Context Protocol) الأصلي لتكامل أدوات LLM.
توليد SDK
توليد حزم تطوير البرامج (SDKs) للعميل تلقائيًا لجميع لغات البرمجة الرئيسية لتسريع عمليات دمج واجهات برمجة التطبيقات (API) التابعة لجهات خارجية.
لماذا تشغّل Fusio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."