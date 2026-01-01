انشر Explo بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك اكتشاف الموسيقى ذاتي الاستضافة الذي يقوم تلقائيًا بإنشاء قوائم تشغيل من توصيات ListenBrainz وتنزيلها إلى مكتبتك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Explo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Explo
Explo هو خادم اكتشاف موسيقى ذاتي الاستضافة يربط سجل استماعك على ListenBrainz بمكتبة الموسيقى الشخصية الخاصة بك. يسحب قوائم تشغيل التوصيات الأسبوعية واليومية من ListenBrainz، يجد المقاطع الصوتية المطابقة عبر YouTube أو Soulseek، يقوم بتنزيلها، وينشئ قوائم تشغيل مباشرة داخل Navidrome، Jellyfin، Emby، Plex، Subsonic، أو MPD — تلقائيًا، وفقًا لجدول زمني تتحكم فيه.
على عكس خدمات البث التي تحبس التوصيات خلف الاشتراكات والخوارزميات الغامضة، يمنحك Explo شفافية كاملة: كل توصية يمكن تتبعها إلى بيانات الاستماع الفعلية الخاصة بك على ListenBrainz، وكل مقطع صوتي تم تنزيله يعيش على الخادم الخاص بك. تتيح لك واجهة المستخدم الويب المدمجة إدارة الجداول الزمنية، وتصفح سجل قوائم التشغيل، وتكوين جميع عمليات التكامل دون تعديل ملفات التكوين.
الميزات الرئيسية لـ Explo
اكتشاف ListenBrainz
يسحب قوائم تشغيل الاستكشاف الأسبوعي، والمقطوعات الأسبوعية، والمقطوعات اليومية مباشرةً من حسابك على ListenBrainz — توصيات تتشكل بالكامل بناءً على سجل استماعك الخاص.
دعم الخوادم المتعددة
يندمج مع Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic, و MPD، مما يؤدي إلى إنشاء قوائم تشغيل مباشرة داخل أي خادم موسيقى تستخدمه بالفعل.
أتمتة مجدولة
تُشغّل جداول كرون القابلة للتكوين الاكتشاف تلقائيًا — اضبطها مرة واحدة وتظهر موسيقى جديدة في مكتبتك كل أسبوع دون أي خطوات يدوية.
تنزيل يوتيوب وسولسيك
يعثر على المقاطع الصوتية ويقوم بتنزيلها عبر يوتيوب (باستخدام yt-dlp) أو سولسيك (عبر Slskd)، مع مرشحات الجودة، واختيار التنسيق، وإلغاء التكرار الذكي.
إدارة واجهة المستخدم للويب
تصفح أرشيفات قوائم التشغيل، وشغّل عمليات يدوية، وعدّل الجداول الزمنية، وادِر جميع إعدادات خادم الموسيقى من واجهة متصفح واحدة وموثوقة.
لماذا تشغّل Explo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."