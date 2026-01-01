Explo هو خادم اكتشاف موسيقى ذاتي الاستضافة يربط سجل استماعك على ListenBrainz بمكتبة الموسيقى الشخصية الخاصة بك. يسحب قوائم تشغيل التوصيات الأسبوعية واليومية من ListenBrainz، يجد المقاطع الصوتية المطابقة عبر YouTube أو Soulseek، يقوم بتنزيلها، وينشئ قوائم تشغيل مباشرة داخل Navidrome، Jellyfin، Emby، Plex، Subsonic، أو MPD — تلقائيًا، وفقًا لجدول زمني تتحكم فيه.

على عكس خدمات البث التي تحبس التوصيات خلف الاشتراكات والخوارزميات الغامضة، يمنحك Explo شفافية كاملة: كل توصية يمكن تتبعها إلى بيانات الاستماع الفعلية الخاصة بك على ListenBrainz، وكل مقطع صوتي تم تنزيله يعيش على الخادم الخاص بك. تتيح لك واجهة المستخدم الويب المدمجة إدارة الجداول الزمنية، وتصفح سجل قوائم التشغيل، وتكوين جميع عمليات التكامل دون تعديل ملفات التكوين.