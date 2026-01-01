انشر OpenPanel بتثبيت بنقرة واحدة.
تحليلات المنتجات مفتوحة المصدر التي تركز على الخصوصية مع تتبع الأحداث، ومسارات المستخدمين، وإعادة تشغيل الجلسات، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenPanel
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenPanel
OpenPanel هي منصة تحليلات مستضافة ذاتيًا مصممة لفرق المنتجات الذين يرغبون في الحصول على رؤى بعمق Mixpanel دون تكاليف SaaS أو تعرض بيانات لطرف ثالث. تتتبع الأحداث المخصصة، وتبني ملفات تعريف المستخدمين، وتقدم لوحات معلومات في الوقت الفعلي تغطي مسارات التحويل، والمجموعات، ونتائج اختبارات A/B، وإعادة تشغيل الجلسات — كل ذلك من واجهة واحدة.
يضع النشر على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات الأحداث الأولية تحت سيطرتك الكاملة. لا توجد رسوم لكل حدث، ولا حدود لأخذ العينات، ولا حاجة لتوجيه بيانات المستخدم عبر خدمات خارجية. يعمل ClickHouse على تشغيل الواجهة الخلفية للتحليلات، لذا تظل لوحات المعلومات سريعة الاستجابة مع نمو حجم الأحداث لديك.
الميزات الرئيسية لـ OpenPanel
لوحات معلومات في الوقت الحقيقي
شاهد تدفقات الأحداث المباشرة ومقاييس المنتج الرئيسية على الفور، دون أي تأخير بين إجراءات المستخدم وتحديثات لوحة التحكم.
تحليل المسار التحويلي
حدد مسارات التحويل متعددة الخطوات لتحديد بالضبط أين يتسرب المستخدمون في مسارات منتجك.
إعادة تشغيل الجلسة
تسجيل وإعادة تشغيل جلسات المستخدم الفردية مع ضوابط خصوصية مدمجة لإخفاء حقول الإدخال الحساسة.
المجموعة والاحتفاظ
تجميع المستخدمين حسب السلوكيات أو السمات المشتركة وقياس كيفية تغير التفاعل عبر الفترات الزمنية.
اختبار أ/ب
تتبع متغيرات التجربة مباشرة في OpenPanel لقياس تأثير التحويل دون الحاجة إلى أدوات تجريب خارجية.
التتبع بدون ملفات تعريف الارتباط
تتبع الأحداث الخالي من البصمات وبدون ملفات تعريف الارتباط يحافظ على توافق تحليلاتك مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) دون الحاجة إلى لافتات الموافقة على ملفات تعريف الارتباط.
لماذا تشغّل OpenPanel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."