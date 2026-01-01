نشر FreeCAD بتثبيت بنقرة واحدة.
مصمم نماذج CAD ثلاثي الأبعاد بارامتري مجاني يمكن الوصول إليه من أي متصفح عبر KasmVNC، دون الحاجة إلى تثبيت محلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ FreeCAD
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام FreeCAD
FreeCAD هو برنامج نمذجة CAD ثلاثي الأبعاد بارامتري مجاني ومفتوح المصدر يستخدمه المهندسون ومصممو المنتجات والمهندسون المعماريون في جميع أنحاء العالم. على عكس الأدوات القائمة على الشبكة، يعمل FreeCAD بهندسة دقيقة تعتمد على القيود بحيث يمكن تعديل كل بُعد في أي نقطة دون إعادة بناء النموذج من الصفر. يقوم هذا القالب بتشغيل FreeCAD في بيئة سطح مكتب يمكن الوصول إليها عبر المتصفح عن طريق KasmVNC، مما يحول أي جهاز متصل بالإنترنت إلى محطة عمل CAD قادرة.
استضافة FreeCAD ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيئة الهندسة الخاصة بك — بما في ذلك وحدات الماكرو المخصصة ومكتبات الأجزاء وملفات المشروع — متاحة دائمًا من أي جهاز دون الحاجة إلى إدارة تثبيتات البرامج عبر أجهزة متعددة. يحافظ تخزين الحجم الدائم على جميع أعمالك سليمة عبر تحديثات الحاويات وإعادة التشغيل.
الميزات الرئيسية لـ FreeCAD
الوصول عبر المتصفح
سطح مكتب FreeCAD الكامل يتم تقديمه عبر KasmVNC، يمكن الوصول إليه من أي متصفح حديث دون الحاجة لتثبيت أي شيء محليًا.
النمذجة البارامترية
يتيح لك برنامج الرسم القائم على القيود ومحطة عمل تصميم الأجزاء تعديل أي بُعد في أي وقت دون إعادة بناء النموذج.
بيئة عمل متعددة المنصات
مساحات عمل مخصصة للنمذجة الصلبة، التجميعات، الرسومات الفنية، تحليل العناصر المحدودة (FEM)، والمزيد في تطبيق واحد.
دعم الشكل القياسي
استيراد وتصدير ملفات STEP و IGES و STL و DXF و SVG للتوافق مع أدوات CAD الأخرى وسير عمل التصنيع.
برمجة بايثون
أتمتة المهام المتكررة، وإنشاء وحدات ماكرو مخصصة، وبناء بيئات عمل جديدة باستخدام محرك برمجة بايثون المدمج.
لماذا تشغّل FreeCAD على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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