Docmost هو بديل حديث ومفتوح المصدر لـ Notion و Confluence، مصمم للفرق التي تحتاج إلى تحرير تعاوني في الوقت الفعلي دون التنازل عن الخصوصية الذي تفرضه المنصات المستضافة سحابيًا. يمكن لعدة مستخدمين تحرير نفس الصفحة في وقت واحد مع مزامنة خالية من التعارضات، بينما توفر المساحات فصلاً واضحًا بين الفرق أو المشاريع أو الأقسام.

استضافة Docmost ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن وثائقك الداخلية وقراراتك المعمارية ومحتوى قاعدة المعرفة الحساسة لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. توفر قاعدة بيانات PostgreSQL المضمنة وذاكرة التخزين المؤقت Redis الأداء والموثوقية التي يتطلبها التحرير التعاوني، مع تخزين دائم يحمي وثائقك عبر التحديثات.