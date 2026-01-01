Stirling PDF هي منصة لمعالجة ملفات PDF مستضافة ذاتيًا تتعامل مع أكثر من 50 عملية مستندية بالكامل على الخادم الخاص بك. دمج، تقسيم، تدوير، ضغط، تحويل بين تنسيقات Office و PDF، تطبيق التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، تنقيح المحتوى الحساس، إضافة علامات مائية، تطبيق التوقيعات الرقمية، والتصدير إلى PDF/A — كل ذلك من خلال واجهة ويب نظيفة يمكن الوصول إليها من أي متصفح. لا توجد قيود على حجم الملفات. لا توجد حصص استخدام. لا تغادر المستندات بنيتك التحتية.

بالنسبة للفرق القانونية، والإدارات المالية، وأي منظمة تتعامل مع مستندات سرية، تعد استضافة Stirling PDF ذاتيًا هي الطريقة الأبسط للحصول على معالجة ملفات PDF بمستوى المؤسسات مع ضمان عدم مرور الملفات الحساسة أبدًا عبر خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية.