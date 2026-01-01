نشر Stirling PDF بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات PDF مستضافة ذاتيًا مع أكثر من 50 عملية — دمج، تقسيم، تحويل، التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ضغط، تنقيح، وتوقيع المستندات دون الرفع إلى خدمات طرف ثالث.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Stirling PDF
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Stirling PDF
Stirling PDF هي منصة لمعالجة ملفات PDF مستضافة ذاتيًا تتعامل مع أكثر من 50 عملية مستندية بالكامل على الخادم الخاص بك. دمج، تقسيم، تدوير، ضغط، تحويل بين تنسيقات Office و PDF، تطبيق التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، تنقيح المحتوى الحساس، إضافة علامات مائية، تطبيق التوقيعات الرقمية، والتصدير إلى PDF/A — كل ذلك من خلال واجهة ويب نظيفة يمكن الوصول إليها من أي متصفح. لا توجد قيود على حجم الملفات. لا توجد حصص استخدام. لا تغادر المستندات بنيتك التحتية.
بالنسبة للفرق القانونية، والإدارات المالية، وأي منظمة تتعامل مع مستندات سرية، تعد استضافة Stirling PDF ذاتيًا هي الطريقة الأبسط للحصول على معالجة ملفات PDF بمستوى المؤسسات مع ضمان عدم مرور الملفات الحساسة أبدًا عبر خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Stirling PDF
أكثر من 50 عملية PDF
دمج، تقسيم، تدوير، ضغط، إعادة ترتيب الصفحات، استخراج الصور، وعشرات العمليات الأخرى — كل ذلك في أداة واحدة دون الحاجة للتبديل بين الخدمات.
OCR وتحويل
تحويل المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى ملفات PDF قابلة للبحث باستخدام Tesseract OCR، والتحويل بين تنسيقات PDF و Word أو Excel أو PowerPoint.
الحجب والخصوصية
قم بإزالة النصوص والصور والبيانات الوصفية الحساسة من المستندات بشكل دائم قبل مشاركتها — دون أي خطر لاستعادة المحتوى الأصلي.
التوقيعات الرقمية
تطبيق توقيعات رقمية ملزمة قانونًا على ملفات PDF دون الاعتماد على خدمات توقيع من جهات خارجية أو رسوم اشتراك لكل مستند.
معالجة دفعية
معالجة ملفات متعددة في وقت واحد باستخدام عمليات الدُفعات وأتمتة سير عمل المستندات من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST المدمجة.
أرشفة PDF/A
تحويل المستندات إلى تنسيق PDF/A للامتثال للأرشفة طويلة الأمد المطلوب في السياقات القانونية والمالية والحكومية.
لماذا تشغّل Stirling PDF على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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