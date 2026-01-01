انشر RSS Bridge بتثبيت بنقرة واحدة.
جسر ذاتي الاستضافة يحول المواقع التي لا تحتوي على RSS إلى خلاصات نظيفة وقابلة للاشتراك لأي قارئ.
اختر باقة VPS المناسبة لـ RSS Bridge
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام RSS Bridge
RSS Bridge هي خدمة PHP مفتوحة المصدر تولد خلاصات RSS و Atom للمواقع التي لم تعد تنشرها — الشبكات الاجتماعية، ومنصات الفيديو، وبوابات الأخبار، ومواضيع المنتديات، والعدد الكبير من الصفحات التي توقفت بهدوء عن نشر الخلاصات في العقد الماضي. وهي توفر المئات من الجسور التي يديرها المجتمع وتعرض كل منها كعنوان URL لخلاصة مستقر يمكنك الاشتراك فيه من أي قارئ.
استضافة RSS Bridge ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية قائمة القراءة الخاصة بك، ويتجنب قيود المعدل ووقت التوقف التي تأتي مع عمليات النشر المجتمعية المشتركة، ويتيح لك تحديد الجسور التي تعرضها نسختك بالضبط. بالاقتران مع قارئ مستضاف ذاتيًا مثل FreshRSS أو CommaFeed، يعيدك ذلك للتحكم في كيفية استهلاكك للويب المفتوح.
الميزات الرئيسية لـ RSS Bridge
مئات الجسور
إنشاء خلاصات من قنوات يوتيوب، وجداول زمنية لماستودون، ومنتديات ريديت الفرعية، وصفحات باندكامب، وإصدارات جيت هاب، ومواقع إخبارية، والعديد من المصادر الأخرى جاهزة للاستخدام.
تنسيقات موجز متعددة
قدم كل مصدر بصيغة Atom، أو RSS 2.0، أو MRSS، أو JSON، أو HTML، أو نص عادي، ليتمكن أي قارئ أو كاشط أو مستهلك لخطاف الويب من استخدامه.
القائمة البيضاء للجسر
قم بتقييد مثيلك على مجموعة منتقاة من الجسور عبر
whitelist.txt للتحكم في استخدام الموارد وتجنب كشف أدوات الكشط نادرة الاستخدام.
جلب بمستوى المتصفح
يجمع curl-impersonate بحيث تبدو الطلبات وكأنها من متصفح كروم حقيقي، متجاوزًا المواقع التي تحظر عملاء HTTP القياسيين.
جسور مخصصة
ضع ملفات
Bridge.php الخاصة بك في وحدة تخزين التكوين لكشط أي موقع تحتاجه دون تفريع المشروع.
لا حاجة إلى حسابات
واجهة مستخدم ويب عديمة الحالة بدون مستخدمين، ولا قاعدة بيانات، ولا تسجيل دخول — عناوين URL للخلاصات هي الحالة الثابتة الوحيدة.
لماذا تشغّل RSS Bridge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."