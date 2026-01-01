نشر Kroki بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات (API) موحدة للرسم التخطيطي كتعليمات برمجية تحول الأوصاف النصية إلى رسوم بيانية باستخدام أكثر من 30 مكتبة مدعومة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kroki
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kroki
Kroki هي واجهة برمجة تطبيقات HTTP موحدة لإنشاء الرسوم البيانية من الأوصاف النصية. بدلاً من تثبيت وصيانة أدوات منفصلة لكل تنسيق رسم بياني، يجمع Kroki أكثر من 30 مكتبة رسوم بيانية — بما في ذلك PlantUML و GraphViz و Mermaid و D2 و Structurizr و Excalidraw — خلف نقطة نهاية واحدة تُرجع مخرجات SVG أو PNG أو PDF.
تزيل استضافة Kroki ذاتيًا على VPS الخاص بك أي اعتماد على خدمات العرض العامة، وتحافظ على رسوم بيانية معمارية حساسة داخل شبكتك، وتتيح لك دمج إنشاء الرسوم البيانية في مسارات التوثيق والويكيات وسير عمل CI/CD دون قيود على المعدل أو مغادرة البيانات لبنيتك التحتية.
الميزات الرئيسية لـ Kroki
أكثر من 30 مكتبة رسوم بيانية
تصيير PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN، وغيرها الكثير من نقطة نهاية API واحدة.
تنسيقات إخراج متعددة
استرجع الرسوم البيانية بتنسيق SVG أو PNG أو PDF أو Base64 — اختر التنسيق الذي يناسب سلسلة أدوات التوثيق الخاصة بك.
تكامل خط الأنابيب
متوافق تمامًا مع Asciidoctor و Confluence و GitLab وأي أداة تدعم بنية كتلة مخطط Kroki.
لا اتصالات خارجية
يتم كل العرض محليًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا تغادر مخططات البنية والنظام البنية التحتية الخاصة بك أبدًا.
HTTP API بسيط
أرسل طلب POST مع مصدر الرسم التخطيطي أو تضمين عنوان URL لـ GET — لا يتطلب SDK أو مكتبة عميل.
لماذا تشغّل Kroki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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