Kroki هي واجهة برمجة تطبيقات HTTP موحدة لإنشاء الرسوم البيانية من الأوصاف النصية. بدلاً من تثبيت وصيانة أدوات منفصلة لكل تنسيق رسم بياني، يجمع Kroki أكثر من 30 مكتبة رسوم بيانية — بما في ذلك PlantUML و GraphViz و Mermaid و D2 و Structurizr و Excalidraw — خلف نقطة نهاية واحدة تُرجع مخرجات SVG أو PNG أو PDF.

تزيل استضافة Kroki ذاتيًا على VPS الخاص بك أي اعتماد على خدمات العرض العامة، وتحافظ على رسوم بيانية معمارية حساسة داخل شبكتك، وتتيح لك دمج إنشاء الرسوم البيانية في مسارات التوثيق والويكيات وسير عمل CI/CD دون قيود على المعدل أو مغادرة البيانات لبنيتك التحتية.