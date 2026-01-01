نشر Seafile بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة لمزامنة الملفات ومشاركتها ذاتية الاستضافة كبديل لـ Dropbox.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Seafile
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Seafile
Seafile هو نظام أساسي عالي الأداء ومفتوح المصدر لمزامنة الملفات ومشاركتها، ويستخدمه الملايين حول العالم. توفر تقنية المزامنة الفريدة على مستوى الكتل نقل ملفات سريع وفعال من حيث النطاق الترددي عبر الأجهزة، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تدير مكتبات ملفات كبيرة. على عكس التخزين السحابي العام، تم تصميم Seafile من الألف إلى الياء للمزامنة الموثوقة لمجموعات الملفات الضخمة.
مع التشفير من جانب العميل، وتحديد إصدارات الملفات، وأذونات المجلدات الدقيقة، وعملاء المزامنة الأصليين لكل نظام أساسي، يوفر Seafile إدارة ملفات على مستوى المؤسسات بدون رسوم اشتراك أو تسعير لكل مستخدم. تُبقي الاستضافة الذاتية جميع بياناتك على الخادم الخاص بك. يتضمن هذا القالب MariaDB لتخزين البيانات الوصفية، وMemcached للتخزين المؤقت للأداء، وتوجيه HTTPS من Traefik للوصول الآمن.
الميزات الرئيسية لـ Seafile
مزامنة على مستوى الكتلة
تقوم مزامنة دلتا بنقل كتل الملفات التي تم تغييرها فقط، مما يوفر مزامنة سريعة وفعالة من حيث النطاق الترددي عبر جميع الأجهزة المتصلة.
التشفير من طرف إلى طرف
مكتبات مشفرة من جانب العميل تضمن تشفير الملفات قبل مغادرة جهازك، مما يحمي البيانات الحساسة سواء كانت في حالة سكون أو أثناء النقل.
إصدارات الملفات
سجل الإصدارات التلقائي مع سياسة الاحتفاظ القابلة للتكوين يتيح لك استعادة إصدارات الملفات السابقة وتتبع التغييرات بمرور الوقت.
روابط مشاركة آمنة
مشاركة الملفات والمجلدات عبر الروابط بكلمات مرور وتواريخ انتهاء الصلاحية وحدود التنزيل للتعاون الخارجي المتحكم به.
العملاء متعددو المنصات
يحافظ عملاء المزامنة الأصليون لأنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android على ملفاتك قابلة للوصول على كل جهاز.
لماذا تشغّل Seafile على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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