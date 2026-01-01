Seafile هو نظام أساسي عالي الأداء ومفتوح المصدر لمزامنة الملفات ومشاركتها، ويستخدمه الملايين حول العالم. توفر تقنية المزامنة الفريدة على مستوى الكتل نقل ملفات سريع وفعال من حيث النطاق الترددي عبر الأجهزة، مما يجعله مثاليًا للفرق التي تدير مكتبات ملفات كبيرة. على عكس التخزين السحابي العام، تم تصميم Seafile من الألف إلى الياء للمزامنة الموثوقة لمجموعات الملفات الضخمة.

مع التشفير من جانب العميل، وتحديد إصدارات الملفات، وأذونات المجلدات الدقيقة، وعملاء المزامنة الأصليين لكل نظام أساسي، يوفر Seafile إدارة ملفات على مستوى المؤسسات بدون رسوم اشتراك أو تسعير لكل مستخدم. تُبقي الاستضافة الذاتية جميع بياناتك على الخادم الخاص بك. يتضمن هذا القالب MariaDB لتخزين البيانات الوصفية، وMemcached للتخزين المؤقت للأداء، وتوجيه HTTPS من Traefik للوصول الآمن.