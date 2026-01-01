نشر Gotify بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم إشعارات دفع مستضاف ذاتيًا مع واجهة برمجة تطبيقات REST بسيطة وتسليم WebSocket في الوقت الفعلي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Gotify
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Gotify
Gotify هو خادم إشعارات دفع خفيف الوزن ومفتوح المصدر يتيح لك إرسال واستقبال الرسائل في الوقت الفعلي. واجهة برمجة تطبيقات REST مباشرة تجعل من السهل دمج الإشعارات من البرامج النصية وأدوات المراقبة ومهام cron والتطبيقات دون الاعتماد على Firebase أو Pushover أو أي خدمة أخرى تابعة لجهة خارجية. وهو يدعم تطبيقات عميل متعددة وينظم الإشعارات حسب المصدر بمستويات أولوية.
استضافة Gotify ذاتيًا تحافظ على جميع بيانات الإشعارات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يضمن الخصوصية والتوافر. بصمته المنخفضة من الموارد تعني أنه يعمل بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى دون التنافس على الذاكرة أو وحدة المعالجة المركزية.
الميزات الرئيسية لـ Gotify
بسيط REST API
إرسال الإشعارات من أي نص برمجي أو تطبيق باستخدام طلب HTTP POST واحد — لا يتطلب SDK ولا إعداد معقد.
ويب سوكيتس لحظية
يتم دفع الرسائل فورًا إلى العملاء المتصلين عبر WebSocket، مما يضمن ظهور التنبيهات على أجهزتك لحظة إرسالها.
Android وعملاء الويب
تلقي الإشعارات على أجهزة أندرويد باستخدام التطبيق الرسمي، أو مراقبة الرسائل في أي متصفح من خلال واجهة المستخدم الويب المدمجة.
دعم متعدد التطبيقات
تنظيم الإشعارات حسب تطبيق المصدر برموز مميزة ومستويات أولوية، مع إبقاء تنبيهات المراقبة والنسخ الاحتياطية وأحداث التكامل المستمر مفصولة بوضوح.
قابلية توسيع المكونات الإضافية
قم بتوسيع Gotify باستخدام المكونات الإضافية للمجتمع لإضافة مصادر إشعارات جديدة وقواعد إعادة توجيه وتكاملات مخصصة دون تعديل الخادم الأساسي.
لماذا تشغّل Gotify على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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