Gotify هو خادم إشعارات دفع خفيف الوزن ومفتوح المصدر يتيح لك إرسال واستقبال الرسائل في الوقت الفعلي. واجهة برمجة تطبيقات REST مباشرة تجعل من السهل دمج الإشعارات من البرامج النصية وأدوات المراقبة ومهام cron والتطبيقات دون الاعتماد على Firebase أو Pushover أو أي خدمة أخرى تابعة لجهة خارجية. وهو يدعم تطبيقات عميل متعددة وينظم الإشعارات حسب المصدر بمستويات أولوية.

استضافة Gotify ذاتيًا تحافظ على جميع بيانات الإشعارات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يضمن الخصوصية والتوافر. بصمته المنخفضة من الموارد تعني أنه يعمل بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى دون التنافس على الذاكرة أو وحدة المعالجة المركزية.