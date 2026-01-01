نشر PrivateGPT بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك RAG مستضاف ذاتيًا يتيح لك الدردشة مع مستنداتك الخاصة باستخدام نماذج LLM المحلية — لا تغادر أي بيانات خادمك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PrivateGPT
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PrivateGPT
PrivateGPT هو منصة RAG (توليد معزز بالاسترجاع) مفتوحة المصدر للاستعلام عن مستنداتك الخاصة باستخدام نماذج لغوية كبيرة محلية. قم بتحميل الملفات وطرح الأسئلة عليها — يسترجع النظام المقاطع الأكثر صلة ويستخدم نموذج لغوي كبير محلي (LLM) لتوليد إجابات دقيقة وموثقة دون إرسال أي بيانات إلى واجهات برمجة تطبيقات خارجية أو خدمات سحابية.
يستخدم هذا النشر Ollama لتشغيل الاستدلال بالكامل على وحدة المعالجة المركزية (CPU)، مما يجعله عمليًا على أي خادم افتراضي خاص (VPS) بدون وحدة معالجة رسومات (GPU). عند التشغيل الأول، يقوم Ollama تلقائيًا بتنزيل Llama 3.1 8B ونموذج تضمين نصي — لا يلزم وجود حساب HuggingFace أو مفتاح API. عمليات التشغيل اللاحقة سريعة. الاستضافة الذاتية تحافظ على مستنداتك واستعلاماتك وسجل المحادثات على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل.
الميزات الرئيسية لـ PrivateGPT
خاص بنسبة 100% بالتصميم
تتم جميع عمليات الاستدلال محليًا عبر Ollama — المستندات والاستعلامات والاستجابات لا تلامس أبدًا واجهات برمجة التطبيقات الخارجية أو الخدمات السحابية.
استيعاب المستندات
قم بتحميل ملفات PDF، وملفات نصية، وجداول بيانات، والمزيد؛ يقوم النظام بتقسيمها وتضمينها في مخزن متجه محلي للاسترجاع الدلالي.
إجابات مدعومة بـ RAG
تسترجع كل استجابة المقاطع الأكثر صلة من المستند أولاً، مستندةً الإجابات إلى المحتوى الفعلي الخاص بك بدلاً من المعرفة المهلوسة.
أوضاع استعلام متعددة
التبديل بين دردشة RAG، والبحث الكامل في المستندات، ودردشة LLM العادية، والتلخيص من نفس الواجهة دون إعادة تهيئة أي شيء.
استدلال بدون وحدة معالجة رسومية
يعمل بالكامل على وحدة المعالجة المركزية (CPU) عبر Ollama — لا يتطلب وحدة معالجة رسوميات (GPU) أو CUDA، مما يجعله قابلاً للنشر على أي خطة خادم افتراضي خاص (VPS) قياسية.
واجهة مستخدم ويب مدمجة
واجهة مبنية على Gradio لتحميل المستندات وطرح الأسئلة وإدارة الملفات المستوعبة — لا حاجة لتثبيت واجهة أمامية منفصلة.
لماذا تشغّل PrivateGPT على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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