PrivateGPT هو منصة RAG (توليد معزز بالاسترجاع) مفتوحة المصدر للاستعلام عن مستنداتك الخاصة باستخدام نماذج لغوية كبيرة محلية. قم بتحميل الملفات وطرح الأسئلة عليها — يسترجع النظام المقاطع الأكثر صلة ويستخدم نموذج لغوي كبير محلي (LLM) لتوليد إجابات دقيقة وموثقة دون إرسال أي بيانات إلى واجهات برمجة تطبيقات خارجية أو خدمات سحابية.

يستخدم هذا النشر Ollama لتشغيل الاستدلال بالكامل على وحدة المعالجة المركزية (CPU)، مما يجعله عمليًا على أي خادم افتراضي خاص (VPS) بدون وحدة معالجة رسومات (GPU). عند التشغيل الأول، يقوم Ollama تلقائيًا بتنزيل Llama 3.1 8B ونموذج تضمين نصي — لا يلزم وجود حساب HuggingFace أو مفتاح API. عمليات التشغيل اللاحقة سريعة. الاستضافة الذاتية تحافظ على مستنداتك واستعلاماتك وسجل المحادثات على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل.