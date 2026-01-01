انشر Convos بتثبيت بنقرة واحدة.
عميل IRC حديث قائم على المتصفح يبقيك متصلاً بشكل دائم بشبكات الدردشة من أي جهاز.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Convos
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Convos
Convos هو عميل IRC مستضاف ذاتيًا بالكامل ويعمل دائمًا، يعمل على الخادم الخاص بك ويبقى متصلاً بشبكات IRC على مدار الساعة. على عكس عملاء IRC التقليديين الذين ينقطع اتصالهم عند إغلاقهم، يحافظ Convos على اتصالات مستمرة حتى لا تفوتك أي رسالة — حتى عندما تكون أجهزتك غير متصلة بالإنترنت.
يمكنك الوصول إلى محادثات IRC الخاصة بك من أي متصفح دون الحاجة إلى تثبيت برامج. يخزن Convos سجل الدردشة الكامل الخاص بك، ويدعم عدة مستخدمين وشبكات، ويوفر واجهة نظيفة وحديثة مصممة لكل من المتحدثين العاديين ومجتمعات IRC القديمة. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بياناتك ووصول المستخدمين.
الميزات الرئيسية لـ Convos
اتصالات دائمة
يعمل Convos على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويبقى متصلاً بشبكات IRC بحيث يتم التقاط الرسائل وتكون في انتظارك كلما قمت بتسجيل الدخول.
سجل الدردشة الكامل
جميع الرسائل تُخزّن على الخادم ومتاحة من أي متصفح، مما يمنحك سجلًا قابلًا للبحث عبر كل قناة ومحادثة.
دعم الشبكات المتعددة
اتصل بشبكات IRC متعددة في وقت واحد وأدر جميع القنوات والرسائل المباشرة من واجهة موحدة واحدة.
بدون تثبيت برنامج
الوصول إلى عميل IRC الخاص بك بالكامل عبر المتصفح — لا يتطلب تطبيق سطح مكتب أو مكونًا إضافيًا أو إعدادًا على أي جهاز تستخدمه.
جاهز لمتعدد المستخدمين
ادعُ أعضاء الفريق أو الأصدقاء لمشاركة نسخة Convos الخاصة بك، لكل منهم حساباته المستقلة وتكوينات الشبكة.
لماذا تشغّل Convos على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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