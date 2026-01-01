Deploy Sim Studio in one click installation.
Open-source visual platform for building and deploying AI agent workflows without extensive coding.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Sim Studio
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Sim Studio
Sim Studio is an open-source platform for building and deploying AI agent workflows through an intuitive canvas-based interface. It eliminates the need for deep ML expertise by letting you connect agents, tools, and data blocks visually — going from idea to production AI automation in minutes rather than weeks.
Self-hosting Sim Studio on your VPS keeps your proprietary data and AI configurations off third-party servers. The platform integrates with OpenAI, Claude, Groq, and local Ollama models, and includes a built-in pgvector database for knowledge base creation — giving your team a complete AI workflow engine under your full control.
الميزات الرئيسية لـ Sim Studio
Visual Workflow Builder
Drag-and-drop canvas lets you connect agents, tools, and blocks to design complex AI automations without writing code.
Multi-Model Support
Connect to OpenAI, Claude, Groq, or local Ollama models from a single interface, switching providers without reworking your workflows.
Vector Knowledge Bases
Upload documents and generate embeddings stored in pgvector, giving your agents accurate context-aware retrieval for specialized tasks.
Real-Time Execution
WebSocket-based updates deliver live workflow execution feedback, so you can monitor and debug agent runs as they happen.
Built-In Copilot
Natural language Copilot generates nodes and fixes errors automatically, accelerating workflow creation for non-technical team members.
لماذا تشغّل Sim Studio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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