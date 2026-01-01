نشر Invio بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام فواتير مبسط مستضاف ذاتيًا للمستقلين والفرق الصغيرة بدون رسوم اشتراك.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Invio
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Invio
Invio هو تطبيق فواتير سريع ومركّز مصمم للمستقلين والفرق الصغيرة الذين يحتاجون إلى فواتير احترافية دون تعقيد منصات إدارة علاقات العملاء (CRM) الكاملة. يغطي سير عمل الفوترة الأساسي — إدارة كتالوج المنتجات، وإنشاء الفواتير، وروابط آمنة بدون كلمة مرور لوصول العملاء — في واجهة نظيفة وخفيفة الوزن يتم تحميلها فورًا حتى على الأجهزة المتواضعة.
استضافة Invio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بياناتك المالية لا تلامس أبدًا خادم طرف ثالث، مع عدم وجود رسوم لكل فاتورة ولا تكاليف اشتراك. يتم تخزين سجل الفواتير، وكتالوجات المنتجات، وسجلات العملاء في قاعدة بيانات SQLite مدمجة على البنية التحتية الخاصة بك، مما يمنحك ملكية كاملة لسجلات عملك.
الميزات الرئيسية لـ Invio
كتالوج المنتجات
احتفظ بكتالوج للخدمات والعناصر مع فئات بحيث يمكن إضافة بنود الفاتورة إلى فواتير جديدة في ثوانٍ بأسعار وأوصاف مملوءة تلقائيًا.
روابط العملاء بدون كلمة مرور
شارك الفواتير عبر روابط آمنة يمكن للعملاء فتحها دون إنشاء حساب، مما يزيل الاحتكاك من عملية مراجعة الدفع.
دعم متعدد اللغات
تتيح الترجمات الكاملة للواجهة للإنجليزية والألمانية والهولندية والبرتغالية إصدار الفواتير للعملاء الدوليين بلغتهم المفضلة.
لا توجد رسوم اشتراك
الاستضافة الذاتية تلغي تكاليف SaaS المتكررة — ادفع فقط مقابل موارد VPS التي تستخدمها بالفعل، بدون تسعير لكل فاتورة أو لكل مستخدم.
عمارة خفيفة الوزن
التخزين المدعوم بـ SQLite بدون خدمة قاعدة بيانات منفصلة يحافظ على بساطة النشر ويقلل من استخدام الموارد في خطط VPS الأساسية.
لماذا تشغّل Invio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."